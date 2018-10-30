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Скандал с буллингом в Харькове: пострадавшую девочку решил поддержать известный музыкант

STYLERПерсона    30.10.2018 - 12:55
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Украинский певец согласился лично встретиться с жертвой школьной травли

С харьковской школьницей Дианой, которой представители родительского комитета устроили буллинг из-за того, что ее родители на сдают деньги в фонд класса, решил встретиться лидер поп-группы DZIDZIO Михаил Хома. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Татьяна Доцяк.

Она рассказала, что шестиклассница Диана является фанаткой группы DZIDZIO и поэтому она связалась с командой украинской поп-группы и рассказала историю Дианы.

"Я связалась с командой, и там были поражены ситуацией. Михаил Хома хочет лично поддержать девочку и завтра встретится с ней в Харькове", – написала Доцяк и добавила, что встреча должна состояться во вторник, 30 октября, в 17:00 в кинотеатре ТРЦ "Французский бульвар".

Скандал с буллингом в Харькове: пострадавшую девочку решил поддержать известный музыкант

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Харькове на школьном празднике затравили шестиклассницу Диану за то, что ее родители отказываются сдавать деньги в фонд класса.

Родительский комитет заказал для праздника торт, а девочке сказали, что она не получит ни кусочка, так как ее родители финансово не участвовали в организации праздника.

А также мы писали о том, что после того, как история с тортом появилась во всех украинских СМИ, девочку начали травить в школе и она начала получать сообщения с оскорблениями.

Видео: РБК-Украина

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