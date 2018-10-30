Скандал з буллингом в Харкові: постраждалу дівчинку вирішив підтримати відомий музикант

Колаж РБК-Україна

Український співак погодився особисто зустрітися з жертвою шкільного цькування

З харківської школяркою Діаною, якій представники батьківського комітету влаштували буллінг через те, що її батьки не здають гроші у фонд класу, вирішив зустрітися лідер поп-гурту DZIDZIO Михайло Хома. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналіст Тетяна Доцяк.

Вона розповіла, що шестикласниця Діана є фанаткою групи DZIDZIO і тому вона зв'язалася з командою української поп-групи і розповіла історію Діани.

"Я зв'язалася з командою, і там були вражені ситуацією. Михайло Хома хоче особисто підтримати дівчинку і завтра зустрінеться з нею в Харкові", – написала Доцяк і додала, що зустріч має відбутися у вівторок, 30 жовтня, о 17:00 в кінотеатрі ТРЦ "Французький бульвар".

Скріншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Харкові на шкільному святі зацькували шестикласницю Діану за те, що її батьки відмовляються здавати гроші у фонд класу.

Батьківський комітет замовив для свята торт, а дівчинці сказали, що вона не отримає ні шматочка, так як її батьки фінансово не брали участь в організації свята.

А також ми писали про те, що після того, як історія з тортом з'явилася у всіх українських ЗМІ, дівчинку почали труїти в школі і вона почала отримувати повідомлення з образами.

Відео: РБК-Україна