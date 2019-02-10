На транса похожа: Лободу заподозрили в том, что она уменьшила грудь

Светлана Лобода: instagram.com

Пользователи сети посоветовали артистке побольше отдыхать

Скандально известную украинскую певицу Светлану Лободу, которая иногда может обескуражить поклонников нелепыми нарядами, уличили в том, что она сделала что-то со своей грудью.

Дело в том, что звезда, которая всегда могла похвастаться округлостями, предстала на новом фото с практически полным отсутствием груди. У фолловеров сразу же возникли вопросы: "Где же делась грудь певицы?" Кое-кто даже высказался, что Светлана стала "похожа на транса".

"А где грудь?" - озадачилась одна из поклонниц артистки.

"Чисто грим" - резюмировал еще один юзер.

"Где си*ьки?" - спросил фолловер певицы.

"Ничего натурального..." - отметил следующий подписчик.

"Губки перекачала! А так ничего, наглая высокомерная!" - написал поклонник Светланы.

Справа: фото, сделанное ранее: слева: недавнее фото (коллаж: РБК-Украина)

Некоторые даже заметили, что у певицы усталый вид:"Света, отдыхай побольше от концертов", - посоветовал один из юзеров.

Впрочем многие отметили, как красоту, так и талант исполнительницы.

"Очень эффектная женщина!" - отметил поклонник красоты Светланы.

"Красная помада очень классно смотрится!" - оценил образ один из фанов.

"Эта женщина меня восхищает. Богиня Афродита..." - написал еще один из фолловеров.

Напомним, недавно Светлана Лобода попала в скандал по прибытии в аэропорт Шереметьево в Москве - она оскорбила его сотрудников, применив нецензурную брань.

К слову, недавно Лобода выступила в Цюрихе, однако внимание поклонников было приковано к одной из "голосистых" фанаток из первых рядов, которая ужасно визжала, подпевая исполнительнице.

Видео: РБК-Украина