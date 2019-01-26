"Зачем так визжать": новое видео Лободы взбудоражило фанатов

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Ролик уже покорил сеть

Популярная украинская певица Светлана Лобода выступила в Цюрихе, однако внимание поклонников было приковано к одной из "голосистых" фанаток. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, девушка сидела в одном из первых рядов, снимая кумира на телефон. Примечательно, что она решила подпевать Лободе, чем взбудоражила сеть.

Видео: выступление Лободы в Цюрихе (instagram.com/lobodaofficial)

"Господи, зачем так визжать", – поинтересовалась Анна Черная.

"Мои уши", - подчеркнула юзер Анастасия Созонтик.

"Она потихоньку с ума сходит", - сказал пользователь Александр.

"После такого соло – охрипнет", - уточнила юзер Ирина Васильева.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода покорила поклонников запоминающимся эпатажным номером, который на многих произвел неизгладимое впечатление.

К слову, не все сценические наряды приходятся по вкус фанам Лободы. Например, ее раскритиковали за блестящий look с рюшами, дополненный кепкой, сравнив его с образами в лучших традициях Сергея Зверева и Филиппа Киркорова.

Видео: РБК-Украина