ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Зачем так визжать": новое видео Лободы взбудоражило фанатов

STYLERЖизнь    26.01.2019 - 14:13
"Зачем так визжать": новое видео Лободы взбудоражило фанатов
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Ролик уже покорил сеть

Популярная украинская певица Светлана Лобода выступила в Цюрихе, однако внимание поклонников было приковано к одной из "голосистых" фанаток. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, девушка сидела в одном из первых рядов, снимая кумира на телефон. Примечательно, что она решила подпевать Лободе, чем взбудоражила сеть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Видео: выступление Лободы в Цюрихе (instagram.com/lobodaofficial)

"Господи, зачем так визжать", – поинтересовалась Анна Черная.

"Мои уши", - подчеркнула юзер Анастасия Созонтик.

"Она потихоньку с ума сходит", - сказал пользователь Александр.

"После такого соло – охрипнет", - уточнила юзер Ирина Васильева.

&quot;Зачем так визжать&quot;: новое видео Лободы взбудоражило фанатов

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода покорила поклонников запоминающимся эпатажным номером, который на многих произвел неизгладимое впечатление.

К слову, не все сценические наряды приходятся по вкус фанам Лободы. Например, ее раскритиковали за блестящий look с рюшами, дополненный кепкой, сравнив его с образами в лучших традициях Сергея Зверева и Филиппа Киркорова.

Видео: РБК-Украина

"Кукушка хвалит петуха": по Лободе прошлись катком из-за Пугачевой Мозги не нужны: Лобода попала в новый матерный скандал
Новости Украины Лобода
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь