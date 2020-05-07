Требовал назначить "нужных людей": в сеть слили запись разговора голосов, похожих на Комарницкого и Непопа

Экс-глава фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий якобы требовал от заместителя главы Киевской городской государственной администрации Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты, угрожая уголовными делами. Запись телефонного разговора голосов, похожих на Комарницкого с Непопом опубликовано в Telegram-канале "Джокер".

Как отмечается на канале, Комарницкий является человеком от нардепа из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и "в жесткой форме рассказывал заместителю столичного мэра, что и как он будет контролировать от Офиса президента".

"В одном из эпизодов речь идет о Киевском ГАСКе, который Комарницкий контролирует с помощью Кучера - в интересах Трофимова. Начинаю понимать, что все серьезные финансовые потоки в стране и в частности в Киеве замкнуты на двух людях из окружения президента - на Трофимова и Шефира. А сотрудники велюрового штаба являются мелкими исполнителями, включая Тищенко", - говорится на канале в комментарии к аудиозаписи.

В частности, на ней человек с голосом, похожим на Комарницкого, в нецензурной форме угрожает Непопу уголовными делами и даже физической расправой.

Также из его монолога следует, что он имеет настолько сильное влияние на правоохранителей, включая Госбюро расследований, что даже может открывать уголовные дела против своих врагов.

Кроме того, он заявляет, что два раза оставлял на посту Непопа, а значит, имеет большое влияние на назначения в КГГА.

"Я тебе это говорю открыто, в отличие от тебя, что ты ходишь там и на меня еще пи**ишь. Ты человек, которого я два раза на работе оставил", - говорит человек с голосом Комарницкого.

Помимо этого, он высказывает недовольство тем, что Непоп не способствует нужной ему и близкому к мэру Киева сделке.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Николай Тищенко, который недавно назвал день памяти Чернобыльской АЭС праздником, свой бизнес не закрывает даже в период карантина. Депутат из правящей партии "Слуга народа" принимает вип-гостей в ресторане "Велюр", который находится в самом сердце столицы.