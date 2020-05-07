Вимагав призначити "потрібних людей": у мережу злили запис розмови голосів, схожих на Комарницького і Непопа

Екс-глава фракції "Блоку Леоніда Черновецького" в Київраді Денис Комарницький нібито вимагав від заступника голови Київської міської державної адміністрації В'ячеслава Непопа лобіювати будівельні проекти, погрожуючи кримінальними справами. Запис телефонної розмови голосів, схожих на Комарницького з Непопом опубліковано в Telegram-каналі "Джокер".

Як зазначається на каналі, Комарницький є людиною від нардепа з фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка і "в жорсткій формі розповідав заступнику столичного мера, що і як він буде контролювати від Офісу президента".

"В одному з епізодів мова йде про Київський ГАСКу, який Комарницький контролює за допомогою Кучера - в інтересах Трофимова. Починаю розуміти, що всі серйозні фінансові потоки в країні й зокрема в Києві замкнуті на двох людей з оточення президента - на Трофимові та Шефірі. А співробітники велюрового штабу є дрібними виконавцями, включаючи Тищенко", - йдеться на каналі в коментарі до аудіозапису.

Зокрема, на ній людина з голосом, схожим на Комарницького, в нецензурній формі погрожує Непопу кримінальними справами й навіть фізичною розправою.

Також з його монологу випливає, що він має настільки сильний вплив на правоохоронців, включаючи Держбюро розслідувань, що навіть може відкривати кримінальні справи проти своїх ворогів.

Крім того, він заявляє, що два рази залишав на посаді Непопа, а значить, має великий вплив на призначення в КМДА.

"Я тобі це кажу відкрито, на відміну від тебе, що ти ходиш там і на мене ще пі**диш. Ти людина, яку я два рази на роботі залишив", - говорить людина з голосом Комарницького.

Крім цього, він висловлює невдоволення тим, що Непоп не сприяє потрібної йому і близькоъ до мера Києва угоді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп Микола Тищенко, який нещодавно назвав день пам'яті Чорнобильської АЕС святом, свій бізнес не закриває навіть у період карантину. Депутата з правлячої партії "Слуга народу" приймає віп-гостей у ресторані "Велюр", який знаходиться у самому серці столиці.