Трэш и ад: Данилко рассказал шокирующую правду о Нацотборе

Артист признался, что принимал успокоительные во время конкурса

Андрей Данилко, один из членов жюри Нацотбора, который ранее призвал украинцев прекратить критику участников, признался, что еще во время отбора конкурсантов задавал вопрос о том, почему нельзя было выяснить все спорные моменты биографий. Об этом он сообщил в интервью для издания "Вести".

Он сообщил, что во время скандальных эфиров чувствовал себя неловко из-за того, что у участников выясняли все детали их биографий на глазах у миллионов украинцев. Ему было неприятно и даже пришлось пить успокоительные таблетки, чтобы не сорваться.

"К сожалению, сейчас такое время, что все это нужно выяснить, чтобы не возникали подобные вопросы. Если "Суспiльне" утверждает список участников, то проверьте все эти моменты, которые могут вызвать споры. Но зачем это делать в прямом эфире – задавать вопросы и устраивать комсомольские собрания. Я чувствовал себя так неловко, слава богу, что я выпил перед съемками конкурса гидазепам, чтобы быть в рамках допустимого. Иначе, я бы мог сорваться. Я реально пытался спасти ситуацию, которая уже начинала переходить какие-то границы и мне было очень неприятно", - признался артист.

Он отметил, что в следующем году во время Нацотбора будет выяснять у конкурсантов все факты и признался, что задавал вопрос о том, почему этого не сделали в этом году.

"При этом надо будет обязательно сдать мочу и кал, анализ крови и флюорографию. Чтобы вопросов не возникало. Я еще во время нацотбора сказал: "Почему это нельзя было выяснить заранее, если это вызывает такие спорные моменты?" – сказал Данилко и добавил, что участие в конкурсе в Украине – это жуткий стресс.

"Причем здесь артист? Артист в данном случае выполнил свои обязательства – подготовил песню и участвовал в этом жутком стрессе. Не знаю, как в других странах, но участие у нас это – трэш и ад. На самом Евровидении ты уже как будто на курорте. При том, что это сложно, есть график, но там есть уважение. Там нету оскорбительных выпадов и атмосферы, как будто ты преступник. А у нас это есть", - сообщил Андрей Данилко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцы пришли в ярость от того, что Украина отказалась от участия в Евровидении.

А также рассказывали о том, что Данилко сделал заявление о Притуле.