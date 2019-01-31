Тяжелая форма: Оззи Осборн стал жертвой серьезной болезни

Коллаж РБК-Украина

Легендарный музыкант отменил все концерты на ближайший месяц

Легендарный музыкант Оззи Осборн сообщил об отмене концертов в Европе из-за внезапной госпитализации. Об этом сообщили представители рок-звезды на его странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что ранее основатель группы Black Sabbath отменил только четыре концерта в рамках гастрольного тура No More Tours 2. Причиной отмены стал грипп, который певец подхватил.

Но выяснилось, что на фоне этого заболевания у Оззи Осборна развилось осложнение. 29 января он был на обследовании у врача, который диагностировал у него острую инфекцию дыхательных путей и предупредил, что с учетом насыщенного графика и постоянных перемещений в зимний период, эта инфекция может вызвать пневмонию.

По рекомендации врача Оззи Осборн отменил все свои выступления, которые были запланированы в период с 30 января по 3 марта. В ближайший месяц он планирует заняться своим здоровьем. В личном послании он отметил, что тур будет завершен и концерты просто переносятся.

"Я совершенно опустошен. Сначала инфекция в моем пальце, а теперь грипп и бронхит. Я хочу извиниться перед всеми моими фанатами, которые были так лояльны на протяжении всех этих лет, моей группой, моей командой и Judas Priest за то, что подвел вас. Тем не менее, я обещаю, что тур будет завершен. Люблю вас все, Оззи", - сказал Осборн в своем обращении к поклонникам.

Скриншот поста (facebook.com/ozzyosbourne)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Оззи Осборна экстренно прооперировали.

А также рассказывали о том, что жена Оззи Осборна едва не убила мужа, пытаясь узнать о его любовницах.