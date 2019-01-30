Были даже угрозы насилия: новые подробности вражды Маркл и Миддлтон

Западные СМИ объявили о начале "кампании доброты"

Британская пресса просит людей прекратить натравливать Меган Маркл и Кейт Миддлтон друг на друга, не оставлять расистские и сексистские комментарии, а также угрожать применением насилия. Об этом пишет таблоид Globalnews, ссылаясь на редакционную статью б

В статье говорится, что многие комментарии, сделанные в отношении Маркл и Миддлтон, "слишком порочны, чтобы публиковаться здесь", и говорится, что "даже были угрозы насилия".

Злоупотребления дошли до того, что королевские чиновники обращались за помощью к Instagram, чтобы отслеживать и удалять оскорбительные комментарии. Помощники проводили часы каждую неделю, модерируя комментарии на официальном аккаунте Instagram в Kensington Palace и удаляя расистские и сексистские материалы.

пишет, что издание начало "кампанию доброты" в ответ на широко распространенное поведение, побуждая авторов подумать дважды, прежде чем публиковать оскорбительные комментарии.