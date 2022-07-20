Украинскую легкоатлетку довели до слез за границей: останавливали на улице и желали победы в войне

На чемпионате она преодолела два метра, и заняла обидное четвертое место лишь из-за большего количества попыток.

Геращенко рассказала, что это уже второй раз становится четвертой на главных стартах года - Ирина остановилась в шаге от пьедестала на Олимпиаде-2020.

"Чувствовала поддержку каждого присутствующего на арене. Но концентрировалась лишь на своем разгоне, на прыжках и на тренере. В принципе, я выложилась на максимум и прыгнула на персональный рекорд. Очень жаль, что второй год я четвертая на главных летних соревнованиях. Но ничего страшного, мы двигаемся дальше", - сказала Ирина.

Ирину Геращенко довели до слез за границей (instagram.com/gerashchenkoi)

Также она отметила, что Украину поддерживают во всем мире, и это очень заметно.

"Я все же больше была сконцентрирована на самих соревнованиях. Самое главное - что поддержка зрителей мне не мешала, хотя и была очень громкая и классная, но я была вся в себе и своей работе. Все знают и говорят наши лозунги "Слава Украине!", "Героям слава!" - рассказала киевлянка.

Кроме того, даже когда она с коллегами из команды просто гуляла по улицам за рубежом, то останавливались машины и люди поздравляли их и говорили, что Украина обязательно победит в войне.

"Они имели в виду прежде всего победу в войне, которая продолжается в Украине. Это не может не радовать, иногда это даже доводит до слез. Ведь ты понимаешь, что весь мир вместе с тобой, кроме твоих соседей", - добавила она.

Ирину Геращенко довели до слез за границей (instagram.com/gerashchenkoi)