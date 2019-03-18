Уляна Супрун развеяла мифы о хлебе

Супрун рассказала о пользе хлеба на дрожжах

Уляна Супрун рассказала о пользе и вреде хлеба на дрожжах на организм человека. Она развеяла миф не только о хлебобулочных изделиях, но и о самих дрожжах. Соответствующие мифы исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины развеяла в своем Facebook.

По ее словам, больше всего споров вызывают дрожжи именно в хлебе. Поскольку многие люди считают, что хлеб на дрожжах вреден, поэтому предпочитают хлеб на закваске.

"Когда мы говорим о дрожжах, которые есть в составе пищевых продуктов, то чаще всего имеем в виду различные штаммы микроорганизмов. Какие именно - зависит от продукта. К примеру, те, что есть в хлебе, вине, домашнем сыре, квасе, кефире, отличаются от дрожжей, содержащихся в пиве", - пояснила Супрун.

Чтобы хлеб был пухлым и более питательным, в тесто добавляют микроорганизмы, которые изменяют его свойства. По словам Супрун, дрожжи это простейшие грибки, способные делать из сахара углекислый газ. Когда хлеб печется, углекислый газ поднимается и делает в тесте дырочки.

При этом закваска - тоже микроорганизмы, поскольку это смесь молочнокислых бактерий и дрожжей. Они способны расщеплять мальтозу теста и сахар с образованием молочной кислоты и углекислого газа. Если испечь хлеб без дрожжей, закваски или соды он будет достаточно плоским.

Кроме пухлости дрожжи делают хлеб полезнее - обогащают его витаминами и аминокислотами. В частности, в таком хлебе больше железа. Когда тесто подходит, ферменты микроорганизмов разрушают фитин муки. Фитин это соединение, котрое связывает ионы железа или цинка, и делает их недоступными для усвоения в нашем кишечнике. Поэтому хлеб на кислом тесте содержит значительно больше доступного железа.

Дрожжи не выживают в уже спеченном хлебе. При высоких температурах и они, и их споры погибают. Это происходит даже при незначительном нагревании. Поэтому переживать, что живые дрожжи в хлебе могут принести какой-то вред - не стоит.

Супрун рассказала, что после хлеба могут возникать боль в животе и вздутие. Это связано с тем, что в белом хлебе или сдобных булках много углеводов и мало клетчатки. От такой пищи, особенно если ее есть много и быстро, возникает боль и вздутие.

"Если вас пугают дрожжи, и вы хотите сделать свой рацион более здоровым - выбирайте цельнозерновой хлеб. Он содержит больше питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Главное - хорошо его пережевывайте и запивайте. Это будет способствовать процессу пищеварения и усвоению питательных веществ, и предотвращать связанным с клетчаткой запорам", - отметила Супрун.

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