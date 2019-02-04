Умерла голливудская актриса, звезда сериалов "Мелроуз Плэйс" и "Остаться в живых"

На ее счету более ста работ в известных сериалах и телешоу

В Лос-Анжелесе, США, на 93-м году жизни скончалась известная голливудская актриса Джули Адамс. Об этом сообщил ее сын Митч Дэнтон 3 февраля в своем комментарии для издания The Hollywood Reporter.

Американская актриса Джули Адамс родилась 17 октября 1926 года в штате Айова, США. Свою первую роль она сыграла в 23 года, в сериале "Время вашего сеанса". В первые года она снималась в основном, на второстепенных ролях, но в конце 40-х к ней пришла настоящая слава и ей стали давать главные роли.

Фото: Джули Адамс (twitter.com/mudron)

В 50-х годах была очень популярна в Голливуде, ее партнерами в различных проектах стали такие звезды как Род Хадсон, Джеймс Стюарт, Тайрон Пауэр, Гленн Форд и Чарлтон Хестон.

В 1999 году актриса была удостоена американской премии Golden Boot Awards за работу в вестернах, а в 2000 году Джули Адамс включили в Зал славы артистов Арканзаса.

Дважды была замужем. Первый брак, со сценаристом Леонардом Стерном продлился недолго. От брака с актером Рэем Дэнтоном у нее родилось двое сыновей.

Джули Адамс (Скриншот из видео)

На счету у Джули Адамс более ста работ в кино и различных телешоу, таких как "Плакса", "Создание из черной лагуны", "Обратный след", "Башни близнецы", "Черные розы". Особенную популярность ей принесли работы в таких сериалах: "Альфред Хичкок представляет", "CSI: Место преступления Нью-Йорк", "Она написала убийство", "Остаться в живых", "Перри Мэйсон", "Параллельные миры", "Мелроуз Плэйс" и "Невероятный Халк".

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