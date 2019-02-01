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Умерла популярная актриса из легендарной комедии "Операция Ы"

STYLERЖизнь    01.02.2019 - 10:35
Умерла популярная актриса из легендарной комедии "Операция Ы"
Фото: (wikimedia.org)

Актриса умерла по причине остановки сердца

В возрасте 86 лет скончалась российская актриса Валентина Березуцкая, которая прославилась ролью в фильме "Операция Ы". Причиной смерти стала остановка сердца. Об этом информирует РосСМИ.

За годы карьеры актриса сыграла эпизодические роли и роли второго плана во множестве кинокартин. Помимо фильма "Приключения Шурика" она прославилась ролями в "ДМБ", "Антикиллер" и "Дневной дозор".

Умерла популярная актриса из легендарной комедии &quot;Операция Ы&quot;Фото: (youtube.com/TVCenter)

Был момент, когда в одном из своих интервью Березуцкая призналась, как сложно ей давались поначалу любовные сцены  - не умела изображать любовь, да и в начале карьеры реального личного опыта у совсем юной девушки не было вовсе. Поэтому зачастую ей доставались роли теток или девочек-простушек.

Умерла популярная актриса из легендарной комедии &quot;Операция Ы&quot;Скриншот: хф Дети Дон Кихота

За всю свою жизнь она снялась приблизительно в 150 различных ролях, а также активно участвовала в телепрограммах и документальных передачах. Первой киноработой для актрисы стала роль студентки в фильме 1954 года "Об этом забывать нельзя". В последний раз Березуцкая появилась перед камерой в вышедшем на экраны в 2013 году "Романе с кокаином".

Напомним, в Киеве в больнице скончался известный украинский журналист Николай Бабич. Коллеги подозревают халатность врача.

Как сообщалось, 21 января в возрасте 77 лет после тяжелой болезни скончался известный украинский поэт и критик Роман Кудлык.

Также мы писали, что 8 декабря 2018 года в больнице "Хоспис" во Львове от инсульта в возрасте 77 лет умер известный львовский журналист Борис Козловский.

 

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