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Умерла известная российская актриса: ей было всего 37

STYLERПерсоны    21.02.2019 - 22:30
Умерла известная российская актриса: ей было всего 37
Дарья Егорычева умерла - названа причина смерти актрисы сериала Глухарь (иллюстративное фото: instagram.com)

Актриса долгое время боролась с болезнью

В ночь на 21 февраля в Москве после многолетней борьбы со страшной болезнью скончалась 37-летняя известная российская актриса Дарья Егорычева, которая прославилась благодаря сериалу "Глухарь", сообщают росСМИ.

Кроме "Глухаря" она сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Моя граница",  "Темная ночь", "Тайны института благородных девиц", "Одна любовь души моей".

Умерла известная российская актриса: ей было всего 37

Дарья Егорычева умерла - названа причина смерти актрисы сериала Глухарь (фото: росСМИ)

В 2012 году у актрисы обнаружили рак легких. После диагноза она еще некоторое время занималась творческой деятельностью, в том числе и музыкальной, - с 2014 года пела в ансамбле HoneyJazChoir.

Родилась будущая актриса 13 мая 1981 года. После окончания Российской академии театрального искусства, была принята в труппу театра "У Никитских ворот" (2002-2009 годы). Затем играла в постановках Театра имени Маяковского.

К слову, 19 февраля скончался всемирно известный модельер Карл Лагерфельд. Styler собрал 15 невероятных фактов о гении.

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