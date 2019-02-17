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Мать Децла рассказала о причине смерти ее сына

STYLERЖизнь    17.02.2019 - 09:56
Мать Децла рассказала о причине смерти ее сына
Фото: instagram.com/juzeppejostko

Мать рэпера заявляет, что в крови у Децла не было следов наркотиков или алкоголя

Мать известного рэпера Децла Ирина Толмацкая рассказала о том, что причина смерти ее сына – сильные перенагрузки. Об этом она сообщила в эфире росскийского канала.

По ее словам, в последнее время музыкант много работал, и только за полгода он записал два альбома. При этом однажды Децл пожаловался ей на боли в руке и ноге.

Ирина Толмацкая также рассказала о том, что предлагала сыну пойти на прием к врачу, но он отказался идти к доктору, мотивируя это тем, что симптомы невралгии просто связаны с большим количеством работы.

При этом мать Децла заявила, что по данным судмедэкспертизы, в момент смерти рэпера в его крови не были зафиксированы запрещенные вещества или наличие алкоголя.

Напомним, что Децл скоропостижно скончался 3 февраля в возрасте 35 лет. После своего выступления в Ижевске (РФ) ему стало плохо в гримерке. Сразу была вызвана скорая помощь, но медики так ничем и не смогли помочь музыканту. Смерть рэпера наступила в результате остановки сердца.

Ранее сообщалось, что пользователи сети начали говорить о том, что Децл мог стать жертвой российских спецслужб, поскольку он довольно часто критиковал Путина и российскую власть в целом.

Мы также писали о том, что в сети появилось видео, на котором видно, как врачи пытались спасти Децла.

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