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Смерть Децла: появилась вероятная причина смерти музыканта

STYLERЖизнь    04.02.2019 - 22:23
Смерть Децла: появилась вероятная причина смерти музыканта
Фото: Instagram/Detsl aka Le Truk

Децл скоропостижно скончался сразу же после своего выступления

Предварительной причиной смерти известного российского рэпера Децла, который умер 3 февраля в возрасте 35 лет, медики называют сердечную патологию. Об этом сообщают росСМИ.

По словам источника, знакомого с ситуацией, экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений у артиста нет.

Он также отметил, что врачи исключили из возможных причин смерти инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг. При этом "были изъяты все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества".

Близкие Децла заявили, что со здоровьем у него все было нормально, и он никогда не жаловался на самочувствие.

Источник сослался на данные Бюро судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Напомним, что появилась новая версия смерти Децла, по которой он мог стать жертвой российских спецслужб из-за того, что критиковал Путина.

Мы также писали о том, что в сети опубликовали видео, как врачи пытались реанимировать Децла, но не смогли.

После чего реаниматолог дал свой комментарий по этому видео и заявил, что медики не особо старались спасти рэпера и делали все формально.

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