Ушла целая эпоха: скончался легендарный украинский писатель

Василий Портяк умер из-за тяжелой болезни

Василий Портяк, сын легендарного воина УПА, умер 2 марта из-за тяжелой болезни. Василий Портяк был известным украинским писателем, сценаристом и прозаиком. Деятель культуры скончался на 67-м году жизни. О смерти писателя сообщил Андрей Мацкив в Facebook.

После смерти у Василия Портяка осталась жена, дочь Алиса и сын Орест. О месте и дате похорон пока не сообщается.

Василий Портяк умер из-за болезни (фото: facebook.com/andriy.matskiv)

"Сегодня ночью в результате короткой, но тяжелой болезни, не стало прекрасного человека Василия Портяка - известного писателя, автора сценариев нескольких фильмов, в том числе об УПА"Вишневые ночи", "Непокоренный", "Железная сотня". Как сын пулеметчика УПА Василия Билинчука "Сибиряка" и племянник райпроводника Дмитрия Билинчука "Хмары" он тонко чувствовал историю борьбы, в его планах было еще много сделать для чествования Дмитрия Билинчука, расстрелянного в Лукьяновской тюрьме в Киеве, однако не судьба...", - пишет друг семьи.

Василий Портяк умер из-за болезни (фото: facebook.com/andriy.matskiv)

Следует отметить, что 27 февраля Василий Портяк попал в реанимацию в критическом состоянии.

Напомним, что недавно умер гениальный композитор. Он был обладателем четырех наград в номинации на "Оскар".

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