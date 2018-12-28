Скончался знаменитый израильский писатель с украинскими корнями Амос Оз

Фото: коллаж РБК-Украина

Произведения публициста изданы в 36 странах мира

Известный израильский прозаик и журналист Амос Оз (Клаузнер) скончался в возрасте 79 лет. Об этом в пятницу, 28 декабря, рассказала его дочь, историк Фаня Оз-Зальцбергер, передает BBC.

Философ, педагог и публицист страдал тяжелым заболеванием.

Из-за своей поддержки в урегулировании израильско-палестинского конфликта с двумя государствами некоторые назвали Амоса предателем, в то время сам считал это "знаком чести".

Так, он принял участие в Шестидневной войне в 1967 году в составе танковых войск на Синайском полуострове и в войне Судного дня на Голанских высотах.

После войны он опубликовал множество статей и эссе об арабо-израильском конфликте.

Фото: Амос Оз (wikimedia.org)

Амос Оз работал в Оксфордском университете, Еврейском университете в Иерусалиме а также в Колледже Колорадо.

Амос Оз родился 4 мая 1939 года в Иерусалиме. Он был выходцем из семьи эмигрантов-сионистов из Восточной Европы. Его отец Егуда-Арье Клаузнер изучал историю и литературу в Вильно, а после возвращения работал библиотекарем и писателем. Дед Оза по материнской линии держал мельницу в Ровно, эмигрировал в Хайфу в 1934 году.

Фото: Амос Оз (wikimedia.org)

Автобиографическая работа Оза "Повесть о любви и тьме" была адаптирована для большого экрана в 2015 году и стала режиссерским дебютом Натали Портман.

Произведения Амоса Оза изданы в 36 странах мира.

Как сообщалось ранее, 12 декабря умер американский сценарист и режиссер Роб Дехотел - создатель таких культовых сериалов, как "Баффи - истребительница вампиров", "Настоящая кровь", "Майк и Молли", "Все схвачено" и "Шоу 70-х".

Также мы писали о том, что 8 декабря от тяжелого заболевания скончался актер Киевского академического театра юного зрителя на Липках Тарас Мельничук, которому было всего 27 лет.

Напомним, 4 декабря из жизни ушел Юрий Гриневич - известный украинский мультипликатор, член правления Одесского отделения Национального союза кинематографистов Украины.