Помер відомий ізраїльський письменник з українським корінням Амос Оз

Фото: колаж РБК-Україна

Твори публіциста видані у 36 країнах світу

Відомий ізраїльський прозаїк і журналіст Амос Оз (Клаузнер) помер у віці 79 років. Про це у п'ятницю, 28 грудня, розповіла його дочка, історик Фаня Оз-Зальцбергер, передає BBC.

Філософ, педагог і публіцист страждав важким захворюванням.

Через свою підтримку у врегулюванні ізраїльсько-палестинського конфлікту з двома державами деякі назвали Амоса зрадником, в той час сам вважав це "знаком пошани".

Так, він ьрав участь у Шестиденній війні в 1967 році у складі танкових військ на Синайському півострові й у війні Судного дня на Голанських висотах.

Після війни він опублікував безліч статей і есе про арабо-ізраїльському конфлікті.

Фото: Амос Оз (wikimedia.org)

Амос Оз працював в Оксфордському університеті, Єврейському університеті в Єрусалимі а також в Коледжі Колорадо.

Амос Оз народився 4 травня 1939 року в Єрусалимі. Він був вихідцем з родини емігрантів-сіоністів зі Східної Європи. Його батько Егуда-Ар'є Клаузнер вивчав історію і літературу у Вільно, а після повернення працював бібліотекарем і письменником. Дід Оза по материнській лінії тримав млин у Рівному, емігрував до Хайфи в 1934 році.

Фото: Амос Оз (wikimedia.org)

Автобіографічна робота Оза "Повість про кохання і темряві" була адаптована для великого екрану в 2015 році і стала режисерським дебютом Наталі Портман.

Твори Амоса Оза видані в 36 країнах світу.

Як повідомлялося раніше, 12 грудня помер американський сценарист і режисер Роб Дехотел - творець таких культових серіалів, як "Баффі - винищувачка вампірів", "Справжня кров", "Майк і Моллі", "Все схвачено" і "Шоу 70-х".

Також ми писали про те, що 8 грудня від важкого захворювання помер актор Київського академічного театру юного глядача на Липках Тарас Мельничук, якому було всього 27 років.

Нагадаємо, 4 грудня з життя пішов Юрій Гриневич - відомий український мультиплікатор, член правління Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України.