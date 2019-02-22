Врачи уронили на землю: скандальные детали смерти молодой актрисы

Дарья Егорычева умерла - вокруг смерти актрисы из Глухаря скандал (коллаж: РБК-Украина)

Друг актрисы рассказал об ужасном отношении медиков

В Москве после многолетней борьбы с раком легких скончалась 37-летняя известная российская актриса Дарья Егорычева, которая прославилась благодаря сериалу "Глухарь". Друг покойной Сергей Петров рассказал об ужасном отношении врачей к пациентке, которую они считали безнадежной, сообщают росСМИ.

Заболевание актрисе диагностировали еще в 2012 году. Она перенесла две операции: ей полностью удалили правое легкое, левое - удалили частично. Врач, проводивший вторую операцию, вместо того, чтобы поддержать Дарью, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете".

А при транспортировке актрисы медики из платного реанимобиля и вовсе уронили ее на землю.

Дарья Егорычева умерла - вокруг смерти актрисы из Глухаря скандал (фото: instagram.com/daria.egorycheva)

В 2018 году у Дарьи появились метастазы в костях - она постоянно испытывала сильнейшую боль: не могла ходить, стоять, ей трудно было даже лежать. В феврале актриса частично потеряла зрение.

Сергей рассказывает, что Дарья была очень религиозной, любила жизнь и мечтала вернутся на сцену.

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