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Все, я гей! Поклонники набросились на мужа Собчак после каминг-аута

STYLERПерсоны    15.02.2019 - 19:13
Все, я гей! Поклонники набросились на мужа Собчак после каминг-аута
Муж Собчак Виторган сделал каминг-аут (коллаж РБК-Украина)

Пользователи сети посоветовали Виторгану не быть излишне откровенным

Недавно супруг Ксении Собчак Максим Виторган, которая сделала интимное признание, шокиривал поклонников своим каминг-аутом. В комментарии к Instagram-посту актера Павла Деревянко, который позирует с голым торсом, Виторган написал, что он гей.

"Паш, я сдаюсь! Все, я гей!", - признался актер, который недавно вычеркнул супругу из списка "близких людей" в ответ на ее излишнюю откровенность на телевидении.

Все, я гей! Поклонники набросились на мужа Собчак после каминг-аута

Муж Собчак Виторган сделал каминг-аут (фото: instagram.com/pablo_derevyanko)

Пользователи сети мгновенно отреагировали на такое неожиданное признание, оставив множество ответных комментариев под публикацией.

"Живи с женой, геем не станешь. А станешь, на роли не рассчитывай. Их для геев нет", - гневно ответил один юзер.

"Мы так и знали", - подшутил второй.

"А Эммануил Гедеонович в курсе?" - озадачился еще один пользователь Instagram.

"Неужели у Ксении сис*ки меньше!?" - удивился юзер.

"Как бы не новость... Павлик то причем?" - упрекнул поклонник Максима.

"Зря вы это написали", - посоветовал фолловер актера.

"Поэтому к Богомолову приставали? Трогали за лицо", - вспомнил Виторгану избиение предполагаемого любовника Собчак в центре Москвы.

К слову, недавно стало известно, что Богомолов снимет Ксению в своем сериале "Содержанки" вместе со своей бывшей женой актрисой Дарьей Мороз.

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