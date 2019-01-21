Чоловік Ксенії Собчак побив її ймовірного коханця

Фото: Ксенія Собчак і Максим Віторган (instagram.com/mvitorgan)

Віторган публічно вдарив режисера, якому приписують роман з Собчак

Відомий російський актор Максим Віторган, чоловік телеведучої Ксенії Собчак, побився з режисером Костянтином Богомоловим, якого звинувачували в тому, що він зруйнував шлюб Собчак. Про це повідомили в Telegram-каналі Mash.

Повідомляється, що Максим Віторган і Костянтин Богомолов зустрілися в закладі "Гранд Кавоманія" і завели розмову про мистецтво.

Як повідомляють очевидці, бесіда швидко нагрілася до стадії "підемо вийдемо". Чоловіки вийшли на вулицю, а через декілька хвилин режисер Богомолов повернувся з розбитим носом і в супроводі охорони.

"Поліцію викликати не стали – Віторган, напевно, переконливо довів перевагу системи Станіславського перед методом Тарковського", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (telegram.org/breakingmash)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що світська левиця Божена Ринська розповіла, що у Ксенії Собчак і режисера Костянтина Богомолова роман, який триває вже більше півроку.

За словами Ринської, саме цей роман став причиною напружених відносин між Собчак і її чоловіком Максимом Віторганом.

Крім того, відомо, що Богомолов заради Ксенії Собчак кинув свою дружину, актрису Дарину Мороз.

А також ми розповідали про те, що Ксенія Собчак не стала підтверджувати або спростовувати свої відносини з Богомоловим. Вона опублікувала пост, в якому звернулася до хейтерів з проханням залишити її особисте життя в спокої.

До речі, нещодавно Ксенія Собчак відвідала Київ, де була помічена в одному з барів. Там вона співала пісню Святослава Вакарчука.