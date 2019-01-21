Муж Ксении Собчак избил ее вероятного любовника

Фото: Ксения Собчак и Максим Виторган (instagram.com/mvitorgan)

Виторган публично ударил режиссера, которому приписывают роман с Собчак

Известный российский актер Максим Виторган, муж телеведущей Ксении Собчак, подрался с режиссером Константином Богомоловым, которого обвиняли в том, что он разрушил брак Собчак. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

Сообщается, что Максим Виторган и Константин Богомолов встретились в заведении "Гранд Кофемания" и завели разговор об искусстве.

Как сообщают очевидцы, беседа быстро нагрелась до стадии "пойдем выйдем". Мужчины вышли на улицу, а через несколько минут режиссер Богомолов вернулся с разбитым носом и в сопровождении охраны.

"Полицию вызывать не стали – Виторган, наверное, убедительно доказал преимущество системы Станиславского перед методом Тарковского", - сказано в сообщении.

Скриншот поста (telegram.org/breakingmash)

Напомним, ранее мы писали о том, что светская львица Божена Рынска рассказала, что у Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова роман, который длится уже более полугода.

По словам Рынской, именно этот роман стал причиной напряженных отношений между Собчак и ее мужем Максимом Виторганом.

Кроме того, известно, что Богомолов ради Ксении Собчак бросил свою супругу, актрису Дарью Мороз.

А также мы рассказывали о том, что Ксения Собчак не стала подтверждать или опровергать свои отношения с Богомоловым. Она опубликовала пост, в котором обратилась к хейтерам с просьбой оставить ее личную жизнь в покое.

Кстати, недавно Ксения Собчак посетила Киев, где была замечена в одном из баров. Там она пела песню Святослава Вакарчука.