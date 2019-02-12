Вся искусственная: поклонники высмеяли новое голое фото Лободы

Поклонники отметили неестественную позу и усталый вид певицы
Скандально известная украинская певица Светлана Лобода, которую недавно заподозрили в операции по уменьшению груди, выложила в Instagram новое фото, на котором она обнаженная лежит в томной позе в ванной.
Однако не все поклонники заценили фото певицы. Кое-кто раскритиковал ее за откровенность и отметил неестественность красоты исполнительницы, сравнив ее с пластиковой куклой Барби.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Подписчики оставили много комментариев, как положительных, так и не очень. Отметили и усталый вид Светланы, пожелав ей больше отдыхать.
"Где-то на кухне подгорает яишенка", - написал один юзер.
"Фото из серии: Света спит, она устала", - отметил другой подписчик исполнительницы.
"На унитазе еще выложить надо, вообще супер будет", - раскритиковал певицу за откровенность ее фолловер.
"Света, у тебя ци*ька вон гуляет", - заметил еще один пользователь.
"Она всегда на фото оголяется, это болезнь?" - попытался поставить диагноз подписчик Лободы.
"Вся искусственная и ненатуральная, просто Барби", - провел параллели еще один юзер.
Кое-кто даже сравнил певицу с Седоковой, которая регулярно обнажается, за что получает много критики.
Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial
Ценители красоты и творчества исполнительницы отметить красоту и сексуальность певицы, сравнив ее с богиней.
"Будь сама для себя царицей, пророком, смертником и слугой. Создавай свой
единственный мир, чтобы только твой ", - восхитился один из юзеров.
"Какое нежное фото. Очень красивая!", - заценил фото поклонник певицы.
"Очень креативная. Фото от души и с душой", - написал другой фолловер.
"Богиня, не иначе", - восхитился один из подписчиков.
Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial
К слову, недавно Иван Дорн и Светлана Лобода выступили в России на празднике у жены сенатора Тульской области Дмитрия Савельева.
Напомним, в прошлом месяце Светлана Лобода попала в скандал после прибытия в аэропорт Шереметьево в Москве - она оскорбила его сотрудников, применив нецензурную брань.
Ранее мы писали о другой украинской певицуе Ани Лорак, которая в последнее время подвергается жесткой критике за чрезмерное увлечение пластическими операциями.