Вся искусственная: поклонники высмеяли новое голое фото Лободы

Поклонники отметили неестественную позу и усталый вид певицы

Скандально известная украинская певица Светлана Лобода, которую недавно заподозрили в операции по уменьшению груди, выложила в Instagram новое фото, на котором она обнаженная лежит в томной позе в ванной.

Однако не все поклонники заценили фото певицы. Кое-кто раскритиковал ее за откровенность и отметил неестественность красоты исполнительницы, сравнив ее с пластиковой куклой Барби.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Подписчики оставили много комментариев, как положительных, так и не очень. Отметили и усталый вид Светланы, пожелав ей больше отдыхать.

"Где-то на кухне подгорает яишенка", - написал один юзер.

"Фото из серии: Света спит, она устала", - отметил другой подписчик исполнительницы.

"На унитазе еще выложить надо, вообще супер будет", - раскритиковал певицу за откровенность ее фолловер.

"Света, у тебя ци*ька вон гуляет", - заметил еще один пользователь.

"Она всегда на фото оголяется, это болезнь?" - попытался поставить диагноз подписчик Лободы.

"Вся искусственная и ненатуральная, просто Барби", - провел параллели еще один юзер.

Кое-кто даже сравнил певицу с Седоковой, которая регулярно обнажается, за что получает много критики.

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Ценители красоты и творчества исполнительницы отметить красоту и сексуальность певицы, сравнив ее с богиней.

"Будь сама для себя царицей, пророком, смертником и слугой. Создавай свой

единственный мир, чтобы только твой ", - восхитился один из юзеров.

"Какое нежное фото. Очень красивая!", - заценил фото поклонник певицы.

"Очень креативная. Фото от души и с душой", - написал другой фолловер.

"Богиня, не иначе", - восхитился один из подписчиков.

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

К слову, недавно Иван Дорн и Светлана Лобода выступили в России на празднике у жены сенатора Тульской области Дмитрия Савельева.

Напомним, в прошлом месяце Светлана Лобода попала в скандал после прибытия в аэропорт Шереметьево в Москве - она оскорбила его сотрудников, применив нецензурную брань.

Ранее мы писали о другой украинской певицуе Ани Лорак, которая в последнее время подвергается жесткой критике за чрезмерное увлечение пластическими операциями.