Его зарезали: Данилко поведал о смерти "звезды" Х-Фактора

Андрей Данилко рассказал об убийстве гуся Арнольда, который был телезвездой

Андрей Данилко признался, что гуся Арнольда, который был настоящей звездой восьмого сезона Х-Фактора, больше нет в живых.

Напомним, что в одном из выпусков шоу Данилко вышел на сцену с гусем на руках - его подарил судье участник еще седьмого сезона проекта. Гусь некоторое время жил у Данилко дома, но потом он решил показать его широкой общественности. И люди полюбили Арнольда. После этого он еще пару раз появлялся на телеэкранах.

Но через некоторое время случилось страшное - гуся убили.

Андрей Данилко (фото: РБК-Украина)

"Такая обидная история... Когда был новый сезон Х-Фактора (девятый - ред.), я приезжаю и говорю: "А где Арнольд?" Они говорят: "Его зарезали". Я думаю: вот дебилы... Я бы его забрал, я бы купил его... А они его зарезали... Знаете, я вам скажу. Такая удивительная штука... Он меня так полюбил! И он, когда видел меня, успокаивался. Или поворачивался и говорил: Андрей. Клянусь вам!" - сказал Данилко в одном интервью, демонстрируя, как именно общался с ним Арнольд.

Гусь Арнольд (фото: РБК-Украина)

"Я его брал, сажал на руки. Какая-то была аура!" - добавил Андрей Михайлович.

Рассказ Андрея Данилко об Арнольде можно смотреть на видео с 00:40.

Видео: YouTube/Секрет за

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