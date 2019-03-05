Данилко обвинили в похищении ребенка: артист сделал признание

Коллаж РБК-Украина

Сестра Данилко утверждала, что он хотел продать племянника на органы

Андрей Данилко был обвинен родной сестрой в похищении племянника. Родственница утверждала, что певец хотел продать ребенка на органы. Об этом артист рассказал в интервью на YouTube-канале "Ходят Слухи".

"Я не общаюсь с родной сестрой уже давно. Была ситуация, когда она поступила неправильно и это меня очень задело. Однажды я увидел, что ее сын и мой племянник очень плохо себя чувствует. Я положил его в клинику и, зная ее нестабильный характер (она конфликтный человек), не сказал, в какой именно больнице лежит парень. Она обвинила меня в похищении ребенка", - прокомментировал артист.

Видео: (YouTube/Ходят Слухи)

Данилко хотел всего лишь избежать скандалов между его сестрой и врачами. Однако родственница написала заявление в милицию. После того исполнитель принципиально не общается с ней. А вот с племянником, несмотря на все это, он поддерживает хорошие и доверительные отношения. Исполнитель даже купил парню отдельную квартиру.

Напомним, что Данилко сделал заявление о Притуле. По словам артиста, у ведущего есть роль и он должен всех троллить, провоцировать и вызывать какие-то споры.

Также Данилко сделал неожиданное заявление. Он высказал свое мнение о том, как украинские зрители реагируют на участников Нацотбора и высказывают в их адрес очень много негативной критики.

Мы писали, что Данилко резко высказался о MARUV. С утверждением, что в контракт были внесены новые правки артист не согласен. Говорит, что они были всегда, даже когда он учавствовал. Однако он на данные пункты не обратил особого внимания, чего не скажешь про MARUV.