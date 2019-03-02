Что вас удивляет? Данилко резко высказался о MARUV

Фото: (instagram.com/an.danilko)

Данилко высказал мнение касательно Евровидения

Украинский артист, продюсер, композитор Андрей Данилко, который ранее вспомнил о своем участии в Евровидении в 2007 году, прокомментировал происходящее на конкурсе, а также скандал вокруг MARUV. Об этом исполнитель рассказал в интервью на YouTube-канале "Ходят Слухи".

"Все вопросы к учасникам были утверждены задолго до эфиров. Чего они раньше не сканировали, не анализировали? Это недоработка организаторов. Думаю, они сами в шоке. Я им сопереживаю. Они точно не хотели никакого зла", - говорит Данилко.

С утверждением, что в контракт были внесены новые правки артист не согласен. Говорит, что они были всегда, даже когда он учавствовал. Однако он на данные пункты не обратил особого внимания, чего не скажешь про MARUV.

Видео: (YouTube/Ходят Слухи)

Кроме того, певец высказал мнение касательно KAZKA и ее "плохого" исполнения. Он утверждает, что любой человек в записи звучит иначе, нежели вживую. Плюс ко всему, причина может быть в волнении.

Ранее сообщалось, что НОТУ отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Мы также писали о том, что один из судей Нацотбора Андрей Данилко сделал интересное заявление касательно Евровидения.