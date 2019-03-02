ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Что вас удивляет? Данилко резко высказался о MARUV

STYLERПерсоны    02.03.2019 - 14:12
Что вас удивляет? Данилко резко высказался о MARUV
Фото: (instagram.com/an.danilko)

Данилко высказал мнение касательно Евровидения

Украинский артист, продюсер, композитор Андрей Данилко, который ранее вспомнил о своем участии в Евровидении в 2007 году, прокомментировал происходящее на конкурсе, а также скандал вокруг MARUV. Об этом исполнитель рассказал в интервью на YouTube-канале "Ходят Слухи".

"Все вопросы к учасникам были утверждены задолго до эфиров. Чего они раньше не сканировали, не анализировали? Это недоработка организаторов. Думаю, они сами в шоке. Я им сопереживаю. Они точно не хотели никакого зла", - говорит Данилко.

С утверждением, что в контракт были внесены новые правки артист не согласен. Говорит, что они были всегда, даже когда он учавствовал. Однако он на данные пункты не обратил особого внимания, чего не скажешь про MARUV.

Видео: (YouTube/Ходят Слухи)

Кроме того, певец высказал мнение касательно KAZKA и ее "плохого" исполнения. Он утверждает, что любой человек в записи звучит иначе, нежели вживую. Плюс ко всему, причина может быть в волнении.

Ранее сообщалось, что НОТУ отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение 2019.

Мы также писали о том, что один из судей Нацотбора Андрей Данилко сделал интересное заявление касательно Евровидения.

Borsch Spice: Верка Сердючка повеселила сеть новым амплуа "Время, возраст": Данилко рассказал, что ему мешает создать семью
Новости Украины Верка Сердючка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь