Зеленский хотел заразиться коронавирусом и закрыться на Банковой

Владимир Зеленский рассказал, что хотел заболеть коронавирусом и самоизолироваться на Банковой. Но от этой идеи президент быстро отказался, понимая, что у него есть семья, которая бы не поняла такой поступок.

Такое необычное заявление Зеленский сделал в интервью Украинской правде.

Президента спросили, боится ли он коронавируса, на что он ответил, что нет. И поведал историю, как хотел "пройти на себе этот этап", чтобы успокоить людей.

"Когда был у нас момент депрессии, мы собрались и я предложил: "Давай я заболею и сразу меня изолируем на Банковой, посплю и проживу это нормально. Чтобы люди понимали, что это страшно. То есть ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу и я покажу, чтобы не было "депресухи", что это чума. Мы сейчас уже забыли - в самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем", - заявил Зеленский.

Впрочем, такая идея отпала очень даже быстро. Зеленский говорит, что семья бы не простила его за такое безрассудство. Кроме того, он уверен, что его бы сразу обвинили в пиаре.

Владимир Зеленский хотел заболеть коронавирусом (видео: YouTube/Гарячі новини)

Ранее мы писали, что Зеленский хочет изменить законодательство ради первой леди страны.

К слову, недавно президента Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета после велопрогулки.