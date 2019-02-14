Спасибо всем, кто звонит и волнуется: звезда Comedy Club о своей госпитализации

Семен Слепаков перенес операцию на сердце

14 февраля популярный российский комик, звезда шоу Comedy Club Семен Слепаков был экстренно госпитализирован в Москве. Мужчина перенес операцию на сердце. Об этом информируют росСМИ.

Подробности о состоянии пока не разглашаются, однако утверждается, что заболевание у Слепакова выявили давно и теперь артисту потребовалось хирургическое вмешательство.

Однако, по словам других СМИ, госпитализацию Слепакова не подтвердили ни помощница, ни концертный директор знаменитости. О недуге их подопечного они слышат впервые, а в расписании артиста нет никаких изменений. К тому же, на вечер у него запланировано выступление.

К слову, позже Слепаков проинформировал в своем Instagram о том, что новость ложная. "Спасибо, всем, кто звонит и волнуется, но прекращайте. У меня все прекрасно, еду на репетицию концерта в Крокусе 17 февраля. Всех с днем Влюбленных! Не болейте", - написал он.

Скриншот: (instagram.com/slepakovsemyon)

Напомним, что Семен Слепаков обратился к россиянам. Он опубликовал новую песню под названием "Тяжелый год" в качестве своеобразного предновогоднего обращения.

Мы писали, что Тимур Батрутдинов рассказал, что ему отказали во въезде в Соединенные Штаты.В связи с этим он решил извиниться перед своими поклонниками и зрителями.

Мы сообщали, что известный украинский юморист и актер Тарас Стадницкий, более известный как Володька из команды "VIP Тернополь", написал веселый пост о предстоящих выборах президента Украины.