Чемпион мира по боксу решил продать пояс IBF ради подарка сыну на Рождество

Ронни Кларк с поясом IBF. Фото: EBay

Знаменитый шотландский боксер выложил лот на EBay

Ронни Кларк выставил на продажу свой чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) для того, чтобы купить подарок сыну.

Знаменитый шотландский боксер разместил объявление 21 ноября на сервисе EBay и написал следующее в описании к лоту:

"Выставляю на продажу официальный пояс IBF, который я выиграл в феврале. Я не знаю, когда произойдет мой следующий бой. Мои соперники отказываются от поединка из-за травм и по другим причинам. Из-за этого у меня даже нет денег, чтобы купить сыну подарок на Рождество".

Скриншот: EBay

Скриншот: EBay

Начальная цена товара составляла 1 пенс. На момент публикации новости (25 ноября) стоимость лота возросла до 1090 фунтов. Аукцион продлится еще неделю.

Шотландец получил чемпионский пояс в феврале 2018-го после того, как Зельфа Барретт отказался от поединка. Всего в активе Кларка 21 победа (10 нокаутом), четыре поражения и две ничьи.

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Видео: РБК-Украина