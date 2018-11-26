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Чемпіон світу з боксу вирішив продати пояс IBF заради подарунка на Різдво синові

STYLERСпорт    26.11.2018 - 07:45
Чемпіон світу з боксу вирішив продати пояс IBF заради подарунка на Різдво синові
Ронні Кларк з поясом IBF. Фото: EBay

Знаменитий шотландський боксер виклав лот на EBay

Ронні Кларк виставив на продаж свій чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) для того, щоб купити подарунок синові.

Знаменитий шотландський боксер розмістив оголошення 21 листопада на сервісі EBay і написав таке в описі до лота:

"Виставляю на продаж офіційний пояс IBF, який я виграв у лютому. Я не знаю, коли відбудеться мій наступний бій. Мої суперники відмовляються від поєдинку з-за травм і з інших причин. З-за цього у мене навіть немає грошей, щоб купити синові подарунок на Різдво".

Чемпіон світу з боксу вирішив продати пояс IBF заради подарунка на Різдво синовіЧемпіон світу з боксу вирішив продати пояс IBF заради подарунка на Різдво синові

Скріншот: EBay

Чемпіон світу з боксу вирішив продати пояс IBF заради подарунка на Різдво синові

Чемпіон світу з боксу вирішив продати пояс IBF заради подарунка на Різдво синовіСкріншот: EBay

Початкова ціна товару становила 1 пенс. На момент публікації новини (25 листопада) вартість лота зросла до 1090 фунтів. Аукціон триватиме ще тиждень.

Шотландець отримав чемпіонський пояс у лютому 2018-го після того, як Зельфа Барретт відмовився від поєдинку. Усього в активі Кларка 21 перемога (10 нокаутом), чотири поразки і дві нічиї.

Нагадаємо, раніше кращий боксер світу зізнався в любові до Україні.

Крім того, ми розповідали про те, що відомий британський боксер став претендентом на бій з Ломаченко.

А також ми писали про те, що Василь Ломаченко назвав свій топ-5 кращих боксерів світу.

Відео: РБК-Україна

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