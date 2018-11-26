Чемпіон світу з боксу вирішив продати пояс IBF заради подарунка на Різдво синові

Ронні Кларк з поясом IBF. Фото: EBay

Знаменитий шотландський боксер виклав лот на EBay

Ронні Кларк виставив на продаж свій чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) для того, щоб купити подарунок синові.

Знаменитий шотландський боксер розмістив оголошення 21 листопада на сервісі EBay і написав таке в описі до лота:

"Виставляю на продаж офіційний пояс IBF, який я виграв у лютому. Я не знаю, коли відбудеться мій наступний бій. Мої суперники відмовляються від поєдинку з-за травм і з інших причин. З-за цього у мене навіть немає грошей, щоб купити синові подарунок на Різдво".

Скріншот: EBay

Скріншот: EBay

Початкова ціна товару становила 1 пенс. На момент публікації новини (25 листопада) вартість лота зросла до 1090 фунтів. Аукціон триватиме ще тиждень.

Шотландець отримав чемпіонський пояс у лютому 2018-го після того, як Зельфа Барретт відмовився від поєдинку. Усього в активі Кларка 21 перемога (10 нокаутом), чотири поразки і дві нічиї.

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Відео: РБК-Україна