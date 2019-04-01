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Прием Тайсона: боксер покусал соперника на ринге (фото, видео)

STYLERНовости спорта    01.04.2019 - 00:57
Прием Тайсона: боксер покусал соперника на ринге (фото, видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Боксер-тяжеловес Кэш Али впервые в профессиональной карьере проиграл бой

Боксерский поединок между британскими супертяжами Кэшом Али и Дэвидом Прайсом в Ливерпуле ознаменовался курьезным случаем - спортсмен укусил своего противника за грудь. Инцидент произошел в пятом раунде. Видео боя опубликовано в сети в открытом доступе. 

На ринге 30 марта непобедимый Али уступал своему оппоненту, который уверенно вел бой с первых секунд поединка. Прайс одержал победу решением рефери, который остановил поединок из-за дисквалификации соперника.

Это произошло после того, как в пятом раунде Али в порыве злости укусил Прайса чуть ниже сердца.

Прием Тайсона: боксер покусал соперника на ринге (фото, видео)

Фото: twitter.com/btsportboxing

27-летний темнокожий боксер, однофамилец легендарного Мохаммеда Али, получил крепкий удар справа и решил пойти в клинч. Он своим весом навалился на Прайса, после чего оба спортсмена упали на канвас. Тогда Кэш и попробовал съесть соперника.

Прием Тайсона: боксер покусал соперника на ринге (фото, видео)

Фото: twitter.com/btsportboxing

Рефери отреагировал на укус Прайса категорически и безапелляционно - Али был дисквалифицирован, а Дэвида назвали победителем боя.

Прием Тайсона: боксер покусал соперника на ринге (фото, видео)

Фото: twitter.com/btsportboxing

Таким образом, Али получил первое поражение в своей карьере на профессиональном ринге.

 Видео: YouTube / EkinghFightNews

Некоторых любителей бокса выходка Кэша заставила вспомнить знаменитый укус Железного Майка. Более двадцати лет назад американский чемпион Тайсона дважды покусал  Эвандера Холифилда за уши, что закончилось травмой для последнего. Тогда дело тоже закончилось дисквалификацией.

Как сообщалось ранее, в ночь на 31 марта чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик защитил свой пояс в бою против Дуду Нгумбу. Бой состоялся в Филадельфии (США). 

На выборах президента Украины Петр Порошенко после того, как проголосовал, перепутал боксера-победителя и поздравил с победой боксера Александра Усика вместо Александра Гвоздика

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