Мы все видим! Фанаты "Карпат" пригрозили избить игроков команды (видео)

Матч "Олимпик" - "Карпаты" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского завершился не только победой дончан со счетом 3:2, но и жестким разговором болельщиков львовской команды с капитаном Андреем Нестеровым и полузащитником Алексеем Гуцуляком. Соответствующее видео опубликовал в в своем Facebook Богдан Пилипчук.

На ролике видно, как после игры два футболиста подошли к фанам на трибуне, чтобы поблагодарить за поддержку в проигранном матче 26 тура украинской Премьер-лиги.

К капитану команды обратился один из болельщиков и призвал сыграть последние матчи ради них. Фанат отметил, что они очень переживают за "Карпаты" и постоянно ездят за ними, поэтому попросил футболистов собраться.

Болельщики "Карпат" жестко поговорили с игроками (фото: скриншот)

"Андрей, понимаю, что сейчас команде жо*а, коллектива нет... Я понимаю, что у вас также в сердце где-то болит. Сыграйте, пожалуйста, соберитесь", - сказал спортивный болельщик.

В ответ на это Нестеров дал понять, что в команде действительно нет "монолитности", и к фанатам после матча вышел только он с Гуляк. Также он подчеркнул, что сделал для победы в матче все, что мог, и футболисты действительно хотели победить.

"Видишь, даже никто подойти не может. Им вообще по**й. Те отдельно, те туда пошли...", - сказал Нестеров.

Болельщик заявил, что он все прекрасно видит, и к Андрею у него нет никаких претензий, и посоветовал сказать другим игрокам "Карпат", что ультрас может их побить за "равнодушие".

"Ты скажи, мы завалимся в раздевалку, дадим им пи*ды", - сказал фанат.

Нестеров на это развел руками и еще раз поблагодарил фанов за поддержку.

Видео: facebook.com/bodya.pylypchuk

Как сообщалось ранее, после матча между киевским "Динамо" и закарпатским "Минай" в 1/8 финала Кубка Украины охранник президента ужгородского клуба побил болельщика "Динамо" и угрожал пистолетом.

Также мы писали о том, что 8 декабря одесские ультрас во время матча украинской премьер-лиги "Черноморец – Ворскла" использовали пиротехнику. По окончании матча под фанатским сектором силовики задержали более 20 ультрас. По мнению представителей ультрас, их задержали за патриотический баннер.