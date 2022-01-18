Культовые The Rasmus нацелились на Евровидение 2022 с песней о сильных женщинах
Популярная финская группа The Rasmus презентовала новый сингл c грядущего альбома, который музыканты представят в том числе и украинцам в рамках грандиозного шоу в 2022 году.
Новый трек рокеров называется "Jezebel" и был написан в соавторстве с Десмондом Чайлдом, известным по работе с легендарными группами KISS, Bon Jovi и Aerosmith.
Парни отмечают: их новая работа - "дань уважения сильным женщинам сегодняшнего дня, которые владеют своим телом, ощущают свою чувственность и сексуальность, и которые полны решимости быть равными с мужчинами".
"Эта композиция рассказывет о девушке, свободной духом, которая берет от жизни то, что хочет, не спрашивая разрешения", - добавляет фронтмен The Rasmus Лаури Юлёнен.
Но на этом сюрпризы не заканчиваются.
Оказывается, именно с этой песней финские поп-рокеры намерены принимать участие в... Евровидении 2022.
Трек будет исполнен во время прямой телевизионной трансляции 26 февраля в рамках Uuden Musiikin Kilpailu - финского нацотбора на популярный европейский песенный конкурс.
"Jezebel", скорее всего, станет частью нового альбома The Rasmus, который выйдет в 2022-м - спустя четыре года с момента выхода нашумевшей пластинки "Dark Matters".
Добавим, что в Украине The Rasmus дадут большие концерты осенью: в Киеве (5 ноября), Львове (6 ноября), Одессе (7 ноября), Днепре (8 ноября) и Харькове (9 ноября).
Билеты можно будет купить с 14 мая на сайте организаторов туру финов - "Первого Концертного Агентства".
Кстати, недавно был оглашен список участников украинского Нацотбора на Евровидение 2022.