Популярное украинское ТВ-шоу изменило формат: все детали и фото

Шоу "Ранок з Україною" с 31 января меняет формат. Теперь зрители программы будут полноценными участниками шоу и почувствуют себя его частью.

Что именно изменится уже в ближайшее время - читайте в нашем материале далее.

Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Итак.

Ведущие "Ранку з Україною" обещают, что отныне "шоу будет везде".

Например, эфир будет выходить не только из новой студии, но и из самых неожиданных мест и даже квартир простых украинцев.

Украинцы из разных городов встретят ведущих в торговых центрах, на остановках общественного транспорта, на площадях и тому подобное. Все это будет происходить в прямом эфире.

Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Мы давно об этом мечтали и наконец осуществили. Зрители нашей программы будут полноценными участниками шоу и почувствуют себя его частью. В прямом эфире на живых локациях, зрителем в студии или участником экспериментов и реалити форматов. В студии, как всегда, будут развлекать и информировать о последних новостях в стране двое ведущих, а один - будет работать на выезде", - поделился ведущий шоу Григорий Герман.

Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Программу ждут новые современные декорации, а также появятся специализированные локации - кухня, мастерская, бьюти-комната.

Без обновлений не останется и контентная часть - появятся новые авторские рубрики, актуальные репортажи, информационные дайджесты, реалити в прямом эфире и тревелы, а также много подробностей из жизни знаменитостей и экспертных советов, полезных для каждого зрителя.

"Мы очень хотим познакомиться с вами лично, поэтому оставляйте свои комментарии на страницах "Ранку з Україною" в соцсетях, рассказывайте о себе, чем вы живете и что вас интересует. Вместе с нами вы первыми узнаете, что вас ждет в новом дне, какие в нем есть возможности для каждого из нас, без чего не обойтись, чтобы провести этот день ярко", - обратилась к украинцам Лилия Ребрик.

Ведущие "Ранку з Україною" (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Елена Шоптенко будет учить всех танцевать

На сегодняшний день известно, что чемпионка мира по латиноамериканским танцам проведет танцевальный марафон для зрительниц проекта, которые хотят вернуть себе женственность.

"Танец дарит женщине уверенность в себе, чувство своей женственности и себя! Это нужно каждой из нас!" - комментирует Елена.

В каждом выпуске танцовщица будет помогать героине рубрики изменяться и принимать себя такой, какая она есть. А еще занятия с хореографиней станут прекрасной возможностью улучшить свою физическую форму.

"Каждая женщина время от времени ставит перед собой вопросы похудения и танцы помогут это сделать с наслаждением! Конечно, для того чтобы получить крутой результат, стоит иметь комплексный подход: питание, сон, водный баланс и спорт. Однако, я вам гарантирую, если заниматься систематически, осознанно, вкладываться в каждое занятие - результат будет ощутим совсем скоро!" - говорит Шоптенко.

Елена Шоптенко (фото: канал "Украина")