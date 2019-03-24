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Просто нереально: участница Голосу країни пронзила украинцев до мурашек


На Голосі країни выступление Оксаны Мухи произвело настоящий фурор

Шоу Голос країни, которое идет на канале 1+1, продолжает открывать таланты. Одним из таких стала певица Оксана Муха. 

В одном из выпусков популярного шоу Голос країни певица почти получила право участия в прямых эфирах в команде молдавского исполнителя Дана Балана.

Оксана Муха на проекте Голос країни

На "вокальных боях" Оксана Муха исполнила в дуэте с Михаилом Димовым лемковскую песню "В темну нічку". Балан после потрясающего номера дал шанс продолжать свой путь в проекте именно львовянке.

"Вокальные бои - непростой этап. Счастлива, что иду дальше! Спасибо всем за поддержку!" - написала Муха на своей странице в Facebook.

Оксана Муха и Михаил Димов на проекте Голос країни

Пользователи до сих пор оставляют восхищенные отзывы под потрясающим видео.

  • Наконец-то красота и гармония на Голосе!
  • Автентичні українські пісні завжди звучать неймовірно!﻿
  • Украинский очень красивый язык, очень мелодичный!
  • Лучший номер на Голосе! 
  • Просто нереальный номер. Уже десятый раз пересматриваю! Ни один номер больше так не зацепил!
  • Сделали шедевр, прослушиваю подряд уже раз 20!
  • Оце і є справжнє мистецтво! Це кайф, це насолода! Браво!
  • Вот теперь я понимаю, что такое "мурашки по коже". Супер выступление.﻿
  • Мне кажется, Оксана - это будущая финалистка.
  • Я за Муху - она волшебная!
  • Це виконання увійде в антологію української пісні!
  • Надзвичайно чуттєво і музикально! Прекрасне поєднання таланту та енергії! Я в захваті. Переповнює гордість, що у нас є такі таланти.  
  • Я из России, но восхищаюсь голосом Украины! Дай Бог вам мира и процветания!﻿
  • Умеет Украина находить талантов! Я из Казахстана. Моя мама знала украинский язык, как-будто выросла и жила там. И пела всегда мне и моему сыну колыбельную "Ой, люлі". До сих пор ее помню и пою наизусть. А когда спрашивала я "почему именно эта песня?", она мне отвечала, что когда я стану взрослой, то и сама полюблю эту колыбельную.

Кстати, 24 марта состоится десятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.

Голос країни 2019: 10 выпуск смотреть онлайн
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