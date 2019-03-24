Просто нереально: участница Голосу країни пронзила украинцев до мурашек

Шоу Голос країни, которое идет на канале 1+1, продолжает открывать таланты. Одним из таких стала певица Оксана Муха.

В одном из выпусков популярного шоу Голос країни певица почти получила право участия в прямых эфирах в команде молдавского исполнителя Дана Балана.

Оксана Муха на проекте Голос країни

На "вокальных боях" Оксана Муха исполнила в дуэте с Михаилом Димовым лемковскую песню "В темну нічку". Балан после потрясающего номера дал шанс продолжать свой путь в проекте именно львовянке.

"Вокальные бои - непростой этап. Счастлива, что иду дальше! Спасибо всем за поддержку!" - написала Муха на своей странице в Facebook.

Оксана Муха и Михаил Димов на проекте Голос країни

Пользователи до сих пор оставляют восхищенные отзывы под потрясающим видео.

Наконец-то красота и гармония на Голосе!

Автентичні українські пісні завжди звучать неймовірно!﻿

Украинский очень красивый язык, очень мелодичный!

Лучший номер на Голосе!

Просто нереальный номер. Уже десятый раз пересматриваю! Ни один номер больше так не зацепил!

Сделали шедевр, прослушиваю подряд уже раз 20!

Оце і є справжнє мистецтво! Це кайф, це насолода! Браво!

Вот теперь я понимаю, что такое "мурашки по коже". Супер выступление.﻿

Мне кажется, Оксана - это будущая финалистка.

Я за Муху - она волшебная!

Це виконання увійде в антологію української пісні!

Надзвичайно чуттєво і музикально! Прекрасне поєднання таланту та енергії! Я в захваті. Переповнює гордість, що у нас є такі таланти.

Я из России, но восхищаюсь голосом Украины! Дай Бог вам мира и процветания!﻿

Умеет Украина находить талантов! Я из Казахстана. Моя мама знала украинский язык, как-будто выросла и жила там. И пела всегда мне и моему сыну колыбельную "Ой, люлі". До сих пор ее помню и пою наизусть. А когда спрашивала я "почему именно эта песня?", она мне отвечала, что когда я стану взрослой, то и сама полюблю эту колыбельную.

Кстати, 24 марта состоится десятый выпуск девятого сезона шоу Голос країни на телеканале 1+1.