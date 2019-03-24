Просто нереально: учасниця Голосу країни вразила українців до мурашок

Шоу Голос країни, яке йде на каналі 1+1, продовжує відкривати таланти. Одним з таких стала співачка Оксана Муха.

В одному з випусків популярного шоу Голос країни співачка майже отримала право участі в прямих ефірах в команді молдавського виконавця Дана Балана.

Оксана Муха на проекті Голос країни

На "вокальних боях" Оксана Муха виконала в дуеті з Михайлом Дімовим лемківську пісню "В темну нічку". Балан після приголомшливого номери дав шанс продовжувати свій шлях у проекті саме львів'янці.

"Вокальні бої - непростий етап. Щаслива, що йду далі! Спасибі всім за підтримку!" - написала Муха на своїй сторінці в Facebook.

Оксана Муха і Михайло Дімов на проекті Голос країни

Користувачі досі залишають захоплені відгуки під приголомшливим відео.

Нарешті краса і гармонія на Голосі!

Автентичні українські пісні завжди звучать неймовірно!

Українська дуже гарна мова, дуже мелодійна!

Кращий номер на Голосі!

Просто нереальний номер. Вже десятий раз переглядаю! Ні один номер так не зачепив!

Зробили шедевр, прослуховую поспіль вже раз 20!

Оце і є справжнє мистецтво! Це кайф, це насолода! Браво!

Ось тепер я розумію, що таке "мурашки по шкірі". Супер виступ.

Мені здається, Оксана - це майбутня фіналістка.

Я за Муху - вона чарівна!

Це виконання увійде в антологію української пісні!

Надзвичайно чуттєво і музикально! Прекрасне поєднання таланту та енергії! Я в захваті. Переповнює гордість, що у нас є такі таланти.

Я з Росії, але захоплююся голосом України! Дай Бог вам миру і процвітання!

Вміє Україна знаходити талантів! Я з Казахстану. Моя мама знала українську мову, як ніби виросла і жила там. І співала завжди мені і моєму сину колискову "Ой, люлі". Досі її пам'ятаю і співаю напам'ять. А коли питала я "чому саме ця пісня?", вона мені відповідала, що коли я стану дорослою, то і сама полюблю цю колискову.

До речі, 24 березня відбудеться десятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1+1.