Просто нереально: учасниця Голосу країни вразила українців до мурашок

Шоу Голос країни, яке йде на каналі 1+1, продовжує відкривати таланти. Одним з таких стала співачка Оксана Муха.
В одному з випусків популярного шоу Голос країни співачка майже отримала право участі в прямих ефірах в команді молдавського виконавця Дана Балана.
Оксана Муха на проекті Голос країни
На "вокальних боях" Оксана Муха виконала в дуеті з Михайлом Дімовим лемківську пісню "В темну нічку". Балан після приголомшливого номери дав шанс продовжувати свій шлях у проекті саме львів'янці.
"Вокальні бої - непростий етап. Щаслива, що йду далі! Спасибі всім за підтримку!" - написала Муха на своїй сторінці в Facebook.
Оксана Муха і Михайло Дімов на проекті Голос країни
Користувачі досі залишають захоплені відгуки під приголомшливим відео.
- Нарешті краса і гармонія на Голосі!
- Автентичні українські пісні завжди звучать неймовірно!
- Українська дуже гарна мова, дуже мелодійна!
- Кращий номер на Голосі!
- Просто нереальний номер. Вже десятий раз переглядаю! Ні один номер так не зачепив!
- Зробили шедевр, прослуховую поспіль вже раз 20!
- Оце і є справжнє мистецтво! Це кайф, це насолода! Браво!
- Ось тепер я розумію, що таке "мурашки по шкірі". Супер виступ.
- Мені здається, Оксана - це майбутня фіналістка.
- Я за Муху - вона чарівна!
- Це виконання увійде в антологію української пісні!
- Надзвичайно чуттєво і музикально! Прекрасне поєднання таланту та енергії! Я в захваті. Переповнює гордість, що у нас є такі таланти.
- Я з Росії, але захоплююся голосом України! Дай Бог вам миру і процвітання!
- Вміє Україна знаходити талантів! Я з Казахстану. Моя мама знала українську мову, як ніби виросла і жила там. І співала завжди мені і моєму сину колискову "Ой, люлі". Досі її пам'ятаю і співаю напам'ять. А коли питала я "чому саме ця пісня?", вона мені відповідала, що коли я стану дорослою, то і сама полюблю цю колискову.
До речі, 24 березня відбудеться десятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1+1.