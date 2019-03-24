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Просто нереально: учасниця Голосу країни вразила українців до мурашок


На Голосі країни виступ Оксани Мухи справив справжній фурор

Шоу Голос країни, яке йде на каналі 1+1, продовжує відкривати таланти. Одним з таких стала співачка Оксана Муха.

В одному з випусків популярного шоу Голос країни співачка майже отримала право участі в прямих ефірах в команді молдавського виконавця Дана Балана.

Оксана Муха на проекті Голос країни

На "вокальних боях" Оксана Муха виконала в дуеті з Михайлом Дімовим лемківську пісню "В темну нічку". Балан після приголомшливого номери дав шанс продовжувати свій шлях у проекті саме львів'янці.

"Вокальні бої - непростий етап. Щаслива, що йду далі! Спасибі всім за підтримку!" - написала Муха на своїй сторінці в Facebook.

Оксана Муха і Михайло Дімов на проекті Голос країни

Користувачі досі залишають захоплені відгуки під приголомшливим відео.

  • Нарешті краса і гармонія на Голосі!
  • Автентичні українські пісні завжди звучать неймовірно!
  • Українська дуже гарна мова, дуже мелодійна!
  • Кращий номер на Голосі!
  • Просто нереальний номер. Вже десятий раз переглядаю! Ні один номер так не зачепив!
  • Зробили шедевр, прослуховую поспіль вже раз 20!
  • Оце і є справжнє мистецтво! Це кайф, це насолода! Браво!
  • Ось тепер я розумію, що таке "мурашки по шкірі". Супер виступ.
  • Мені здається, Оксана - це майбутня фіналістка.
  • Я за Муху - вона чарівна!
  • Це виконання увійде в антологію української пісні!
  • Надзвичайно чуттєво і музикально! Прекрасне поєднання таланту та енергії! Я в захваті. Переповнює гордість, що у нас є такі таланти.
  • Я з Росії, але захоплююся голосом України! Дай Бог вам миру і процвітання!
  • Вміє Україна знаходити талантів! Я з Казахстану. Моя мама знала українську мову, як ніби виросла і жила там. І співала завжди мені і моєму сину колискову "Ой, люлі". Досі її пам'ятаю і співаю напам'ять. А коли питала я "чому саме ця пісня?", вона мені відповідала, що коли я стану дорослою, то і сама полюблю цю колискову.

До речі, 24 березня відбудеться десятий випуск дев'ятого сезону шоу Голос країни на телеканалі 1+1.

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