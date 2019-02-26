Проверка на патриотизм: новый поворот в скандале с Евровидением

Нацотбор на Евровидение 2019 не имел целью разоблачить артистов-не патриотов

В правилах Нацотбора на Евровидение 2019 нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника и его гастролей в России. Об этом рассказали представители канала СТБ, который является одним из организаторов отбора. По их словам, за предыдущие четыре года Нацотбора необходимости внесения такого пункта не было.

"Нынешние обсуждения наглядно демонстрируют, что у нас есть серьезный запрос относительно того, какой артист может или не может представлять Украину на международном конкурсе Евровидение. Да, этот момент нуждается в урегулировании, чтобы не допустить подобных дискуссий во время будущих Нацотборов", - рассказали в СТБ.

Сцена Нацотбора

Также на канале рассказали, зачем в финале артистам была устроена "проверка на патриотизм".

Так, в СТБ отметили, что в течение последних лет на сцене участникам отбора ставят все вопросы, которые волнуют украинскую аудиторию. Даже самые острые и неудобные.

"Именно за честность эти четыре года зрители и уважают Нацотбор. Выбирая своего представителя, мы не имеем права закрывать глаза на громкие обсуждения в социальных сетях и заявления самих артистов. Речь не о проверке на патриотизм, а о реакции на запрос общественности. В этом году перед финалом он был именно таким. Да, это болезненные вопросы, но их нужно было озвучить, чтобы предоставить каждому артисту возможность высказаться перед зрителем. Однако, как видим, получив всю информацию из первых уст и ответы на все острые вопросы, зрители все равно проголосовали именно за ту участницу, чье выступление им понравилось больше всего", - подчеркнули организаторы шоу.

Напомним, что на днях известный продюсер рассказал о том, можно ли было избежать скандала на Нацотборе и почему Украине не стоит отказываться от участия во всемирно известном конкурсе.