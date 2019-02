Скандал в Нацотборе на Евровидение 2019: MARUV сказала, чей Крым

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

В отборе на Евровидение 2019 разгорелся новый скандал

Финал Нацотбора на Евровидение 2019 проходит в субботу, 23 февраля. В конкурсе принимают участие шесть коллективов - Freedom Jazz, Yuko, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, Kazka и Анна-Мария. Уже традиционно не обошлось без скандала.

Так, MARUV, которая в первом полуфинале сделала скандальное пророссийское заявление, снова заявила, что она является "голубем мира". Ведуший Сергей Притула спросил Анну Корсун, как она может быть патриотом Украины и одновременно выступать в России, которая напала на нашу страну.

Скриншот

"Хочу напомнить, что конкурс Евровидение был создан после второй мировой войны, чтобы страны объединялись, чтобы люди делились культурой, у них было что-то общее... В первую очередь это конкурс песни, а не политические выборы и тому подобное. С этими вопросами (о войне России против Украины - ред.) нужно идти в Раду и задать там многим много интересных вопросов, на которые они давно заслуживают", - сказала MARUV.

Притула спросил у артистки-"миротворца", были ли случаи, что к ней подходили после концертов в России и говорили, что благодаря ее песням "я откладу "калаш" и не поеду убивать украинцев на Донбасс"?

"Такого не было... Но я уверена, что многие россияне отлично относятся к Украине, слушают украинскую музыку... Не все плохие. Нельзя судить по одному человеку - по президенту - про всю страну. Не может быть четыре миллиона (или миллиарда их там, по-моему) жителей России откровенно плохих..." - отметила певица.

На это Притула сказал, что "четыре миллиарда россиян - это мечта их президента, а четыре миллиона - наша мечта".

Скриншот

Также к MARUV оратилась Джамала. Она смоделировала ситуацию, в которой финалистка Нацотбора - уже на Евровидении в Тель-Авиве. Крымско-татарская звезда поставила себя на место европейского журналиста и задала вопрос Анне: "Crime is Ukraine?" MARUV ответила: "Yes, of course" (Да, конечно).

Напомним, известный продюсер Александр Ягольник отметил, что нынешний отбор насыщенный артистами, которые либо попадают в скандал, либо выступают в РФ.

Ранее мы писали о том, что участница Нацотборана Евровидение 2019 хочет сменить гражданство.