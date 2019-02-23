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Участница Нацотбора хочет сменить гражданство

STYLERЖизнь    23.02.2019 - 20:23
Участница Нацотбора хочет сменить гражданство
YUKO (фото: facebook.com/yukoUA)

Юлия Юрина с YUKO хочет принять украинское гражданство

Участница финала Нацотбора на Евровидение 2019 из группы YUKO Юлия Юрина заявила, что хочет принять гражданство Украины. Об этом она призналась в прямом эфире во время общения с Сергеем Притулой.

Так, Притула отметил, что песня "Галина Гуляла" - единственная украиноязычная песня в финале конкурса. Он подметил, что после полуфинала Нацотбора вокруг YUKO разгорелся скандал, ведь Юлия Юрина на сегодня является гражданкой России. И выглядело бы, мягко говоря, странно, если бы Украину на конкурсе в Израиле представляли представители страны-агрессора.

"А чего бы зраду не превратить в перемогу? Есть ли у вас желание получить украинское гражданство?" - спросил Притула у Юлии.

"Да, конечно!" - сказал вокалистка YUKO.

При этом Притула напомнил, что в таком случае ей придется отказаться от российского паспорта. На это Юлия уверенно сказала, что "это не проблема". И ее не испугало, что после этого дорога для YUKO в Россию будет закрыта. Музыканты также подчеркнули, что они год не выступали в РФ и не планируют туда ездить вообще.

Напомним, известный продюсер отметил, что нынешний Нацотбор насыщенный артистами, которые или попадают в скандал, или выступают в России.

Ранее мы писали о том, что фаворитки Нацотбора оскандалились из-за Крыма.

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