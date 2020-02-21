В Украине впервые состоится 10-часовой образовательный марафон

Телеканал "Киев" и "Образовательный хаб города Киева" в субботу, 22 февраля, впервые в Украине проведут 10-часовой образовательный марафон, во время которого 30 известных тренеров и учителей прочитают лекции и проведут свои авторские мастер-классы в прямом эфире.

В конце марафона представитель Книги рекордов Украины вручит сертификат "Саого длинного образовательного мероприятия".

Среди лекторов: психолингвист и полиглот, методолог с 20-летним опытом преподавания пяти иностранных языков Виталий Зубков, редактор "Свободы слова" Савика Шустера Василий Пехньо, журналист, телеведущий, документалист Юрий Макаров, директор Фонда Елены Пинчук "Антиспид" Ольга Руднева и многие другие.



Марафон продлится с 9:00 до 19:00.

Онлайн-трансляцию можно также посмотреть на сайте Образовательного хаба города Киева и на сайтах партнеров Марафона.

Как сообщалось, ранее на телеканале "Киев" стартовала новая остросоциальная программа "Киевсовет". За основу ее взят популярный телеформат CNN Тown Hall, который много лет выходит на американском телевидении.

По сути, это освещение деятельности депутатов в формате реальных встреч с избирателями.