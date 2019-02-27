Закулисье Евровидения: эксперт о Нацотборе и "скрытых правилах" конкурса

Вряд ли профессиональный артист согласится поехать на Евровидение после скандалов в этом году, считает концертный директор Яна Прядко
Обычно артисты сами оплачивают все расходы на Евровидение. Нередко для этого привлекают спонсоров, партнеров, меценатов.
Об этом в комментарии для Styler рассказала Яна Прядко, концертный директор певицы Русланы и член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году. Она работает с артистами Евровидения и ездит на песенный конкурс в разных странах на протяжении многих лет.
Яна Прядко эксклюзивно рассказала, какие правила и требования выставляет Евровидение участникам, кто платит за участие артиста в конкурсе, чем нынешний Нацотбор в Украине отличается от других, какие ошибки допустил НОТУ и о чиновниках, которые с помощью соцсетей пытались влиять на ход событий.
Ранее три года подряд телеканал СТБ помогал артистам оплачивать базовые расходы во время поездки на Евровидение. Телеканал помогал Джамале, O.Torvald и MELOVIN. Но это была инициатива телеканала – добровольно стать меценатом. В этом году таких договоренностей уже не было, объясняет концертный директор.
"Оргкомитет почему-то не рассказывал участникам детально, какие условия сейчас. И теперь уже речи о том, что СТБ будет финансировать конкурс и в этом году, не шло. Получается, кто бы ни победил, автоматически должен был ехать за свой счет", - говорит Яна Прядко.
Для примера она добавляет, что многие страны полностью финансируют участие артиста в Евровидении и при этом никак не диктуют артисту, что петь, какой номер делать.
Фото: Яна Прядко (предоставлено автором/фотограф - Юлия Яницкая)
"Так, Норвегия все годы отправляет на конкурс артистов за счет канала. И, кроме хорошей подготовки, качественных промо, оплачивают всю команду, необходимую для артиста в конкурсе! И таких примеров масса. Поэтому нужно уважать труд артиста и его команды, голоса зрителей и профессионального жюри и не менять правила во время “игры”, - говорит эксперт.
НОТУ несколько лет назад фактически делегировали СТБ право на проведение конкурса. В таком случае уровень подготовки конкурса повысился, ведь у государственного телеканала на это средств меньше, чем у СТБ. Это позволило сделать из отбора интересное и качественное шоу.
"Когда СТБ договаривался с Общественнім телевидением о проведении совместных отборов, то одним из пунктов соглашения между каналами было то, что СТБ помогает проводить отбор, оплачивает поездку участника на Евровидение – готовят костюмы, постановку номера", - говорит Яна Прядко.
Важно, что раньше участники еще до Нацотбора, подавая заявку на конкурс, подписывали документ, в котором было четко обозначено основные стандартные условия международного конкурса, а также то, что оплачивает он поездку самостоятельно:
"Раньше такие бумаги подписывались со всеми в момент подачи заявок от артистов, это правда. Знаю это точно, ведь работала с артистами, которые подавались на конкурс. Но я не знала, что именно прописывали в правилах нашумевшего договора в этом году".
В этот раз в договоре появилось много разных условий, которых не было раньше, говорит эксперт.
"Но если это правило, то оно должно было быть озвучено изначально! Артист должен сразу знать и решать, на что он идет в случае победы в Национальном отборе. А сейчас мы наблюдаем просто абсурдную и мега непрофессиональную ситуацию со стороны и НОТУ, и со стороны оргкомитета. Также – со стороны некоторых чиновников, которые просто в последний момент с помощью соцсетей пытаются влиять на ход событий", - говорит Яна Прядко.
По ее словам, если правила были оглашены изначально, то менять их – очень глупо.
"Если хотят ввести новые правила, то их надо было внедрить еще накануне летом или максимум осенью, чтобы их все знали еще на этапе приема заявок. А сейчас стали говорить, что нельзя выступать в России, но ведь у политиков тогда не должно быть и бизнеса в России, и у нас масса людей уезжают на заработки туда! Почему мы тогда делим все на черное и белое, на одних закрывая глаза, а других осуждая?” - говорит Яна Прядко.
По ее словам, теперь мы видим, что и члены жюри гастролировали в России после 2014-го года.
“Мы видим, что и другие участники Нацотбора были в России после начала войны. О чем мы тогда говорим? И важно отметить, что Евровидение в своем статуте четко прописали, что сам конкурс и его участники не должны носить политический характер и лозунги - это категорически запрещено правилами самого конкурса", - добавляет она.
В каждой из стран-участников Евровидения время от времени происходят подобные неразберихи или скандалы.
"Но то, что произошло в этом году у нас, - это вообще самая абсурдная ситуация за все 16 лет участия Украины в этом конкурсе! Это превратилось в какой-то винегрет и непрофессиональный подход", - обращает внимание Яна Прядко.
Фото: “Сейчас мы наблюдаем просто абсурдную и непрофессиональную ситуацию с Нацотбором” - концертный директор (предоставлено автором/фотограф - Юлия Яницкая)
При этом Яна Прядко не берется прогнозировать, как на это отреагирует комитет Евровидения.
"Но можно сказать точно, что Нацотбор состоялся согласно всем условиям, честно и открыто. Проголосовало жюри, проголосовали зрители. Лично мне в этом году понравилась система голосования: с одного телефона можно было отправить только одну смс. Я специально отправляла смс два раза, и во второй раз мне пришел ответ о том, что с этого телефона уже был отправлен голос, и больше высылать нельзя, поэтому этот мой голос не может быть засчитан. Система работала абсолютно справедливо. А задействовать постфактум какие-то личные мнения и включать влияние на выбор людей – это категорически неправильно", - считает она.
Любую страну могут дисквалифицировать, если на Евровидение со сцены упоминают любых политиков, вспоминает Яна Прядко.
"Это правило конкурса, которое было прописано много лет назад. А у нас, наоборот, этот конкурс превращают в чистую политику. Из постов, которые были опубликованы в соцсетях, у меня сложилось впечатление, что артисты не знали условия договора, с ними этого не оговорили изначально, а потом еще и стали менять правила", - считает она.
Например, не все знают, что требования не менять номер и не импровизировать – это условие не НОТУ, а условие Евровидения.
"Уже на самом Евровидении под номер заранее выставляется свет, программируются камеры для телеверсии, и если что-то менять, то картинка будет уже не такой качественной. Двигаться хоть на сантиметр в сторону артисту нельзя. То же самое - и с правами на песню: абсолютно все артисты передают права на использование и издание песни рекордингу, который уже много лет работает с Евровидением. Так как конкурс делает трансляции в нескольких десятках стран, издает диски, DVD и такие правила устанавливают для всех стран и участников. Но у нас это правило тоже не было корректно озвучено. Артист может в этом не разбираться, но НОТУ должно было это заранее объяснить. Должны были детально расшифровать каждый пункт", - уверена Яна.
В этом году это было просто беспрецедентно, когда телеканал просто на ходу менял и придумывал все новые и новые правила конкурса, добавляет она:
"На мой взгляд, ни один адекватный профессиональный артист не согласится ехать вместо MARUV на Евровидение в єтом году. Соглашаться на это – совершенно неприемлемо. Это при том, что лично у меня в этом году не было никакого сомнения по поводу того, как проводился отбор, ведь он был действительно честным и прозрачным”.
По ее словам, после этого закрывать глаза на голоса людей и отменять результаты – это очень непрофессионально.
“Получается, что люди гривной проголосовали, а канал выбор людей ставит в ноль. Когда руководству не понравился выбор людей, и поэтому решили все быстро поменять – это, мягко говоря, ужасно", - добавляет Яна Прядко.
Мнение более ста тысяч людей против мнения пяти-десяти человек – это нонсенс, и так не должно быть, уверена она.
"То, что произошло в этом году - это самая большая дискредитация Украины, которую НОТУ может сам устроить. Стали даже звучать мнения-приколы в социальных сетях о том, что если нам не понравится выбор президента, то давайте отменим голоса", - добавляет концертный директор.
Напомним, ранее в НОТУ заявили, что Украина и вовсе может отказаться от участия в Евровидении в 2019 году.
Также стало известно, что KAZKA отказалась участвовать в Евровидении. Ранее аналогичное решение приняли и участницы известного украинского коллектива Freedom Jazz.
Видео: Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)