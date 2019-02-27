Закулисье Евровидения: эксперт о Нацотборе и "скрытых правилах" конкурса

Вряд ли профессиональный артист согласится поехать на Евровидение после скандалов в этом году, считает концертный директор Яна Прядко

Обычно артисты сами оплачивают все расходы на Евровидение. Нередко для этого привлекают спонсоров, партнеров, меценатов.

Об этом в комментарии для Styler рассказала Яна Прядко, концертный директор певицы Русланы и член Международного жюри от Украины на Евровидении в 2017 году. Она работает с артистами Евровидения и ездит на песенный конкурс в разных странах на протяжении многих лет.

Яна Прядко эксклюзивно рассказала, какие правила и требования выставляет Евровидение участникам, кто платит за участие артиста в конкурсе, чем нынешний Нацотбор в Украине отличается от других, какие ошибки допустил НОТУ и о чиновниках, которые с помощью соцсетей пытались влиять на ход событий.

“Норвегия все годы отправляет на конкурс артистов за счет канала”

Ранее три года подряд телеканал СТБ помогал артистам оплачивать базовые расходы во время поездки на Евровидение. Телеканал помогал Джамале, O.Torvald и MELOVIN. Но это была инициатива телеканала – добровольно стать меценатом. В этом году таких договоренностей уже не было, объясняет концертный директор.

"Оргкомитет почему-то не рассказывал участникам детально, какие условия сейчас. И теперь уже речи о том, что СТБ будет финансировать конкурс и в этом году, не шло. Получается, кто бы ни победил, автоматически должен был ехать за свой счет", - говорит Яна Прядко.

Для примера она добавляет, что многие страны полностью финансируют участие артиста в Евровидении и при этом никак не диктуют артисту, что петь, какой номер делать.

Фото: Яна Прядко (предоставлено автором/фотограф - Юлия Яницкая)

"Так, Норвегия все годы отправляет на конкурс артистов за счет канала. И, кроме хорошей подготовки, качественных промо, оплачивают всю команду, необходимую для артиста в конкурсе! И таких примеров масса. Поэтому нужно уважать труд артиста и его команды, голоса зрителей и профессионального жюри и не менять правила во время “игры”, - говорит эксперт.

“В договоре появилось много разных условий, которых не было раньше”

НОТУ несколько лет назад фактически делегировали СТБ право на проведение конкурса. В таком случае уровень подготовки конкурса повысился, ведь у государственного телеканала на это средств меньше, чем у СТБ. Это позволило сделать из отбора интересное и качественное шоу.

"Когда СТБ договаривался с Общественнім телевидением о проведении совместных отборов, то одним из пунктов соглашения между каналами было то, что СТБ помогает проводить отбор, оплачивает поездку участника на Евровидение – готовят костюмы, постановку номера", - говорит Яна Прядко.

Важно, что раньше участники еще до Нацотбора, подавая заявку на конкурс, подписывали документ, в котором было четко обозначено основные стандартные условия международного конкурса, а также то, что оплачивает он поездку самостоятельно:

"Раньше такие бумаги подписывались со всеми в момент подачи заявок от артистов, это правда. Знаю это точно, ведь работала с артистами, которые подавались на конкурс. Но я не знала, что именно прописывали в правилах нашумевшего договора в этом году".

В этот раз в договоре появилось много разных условий, которых не было раньше, говорит эксперт.

"Но если это правило, то оно должно было быть озвучено изначально! Артист должен сразу знать и решать, на что он идет в случае победы в Национальном отборе. А сейчас мы наблюдаем просто абсурдную и мега непрофессиональную ситуацию со стороны и НОТУ, и со стороны оргкомитета. Также – со стороны некоторых чиновников, которые просто в последний момент с помощью соцсетей пытаются влиять на ход событий", - говорит Яна Прядко.

Фото: “Артист должен сразу знать и решать, на что он идет в случае победы в Национальном отборе” - Яна Прядко (eurovision.ua)

“Почему мы делим все на черное и белое?”

По ее словам, если правила были оглашены изначально, то менять их – очень глупо.

"Если хотят ввести новые правила, то их надо было внедрить еще накануне летом или максимум осенью, чтобы их все знали еще на этапе приема заявок. А сейчас стали говорить, что нельзя выступать в России, но ведь у политиков тогда не должно быть и бизнеса в России, и у нас масса людей уезжают на заработки туда! Почему мы тогда делим все на черное и белое, на одних закрывая глаза, а других осуждая?” - говорит Яна Прядко.

По ее словам, теперь мы видим, что и члены жюри гастролировали в России после 2014-го года.

“Мы видим, что и другие участники Нацотбора были в России после начала войны. О чем мы тогда говорим? И важно отметить, что Евровидение в своем статуте четко прописали, что сам конкурс и его участники не должны носить политический характер и лозунги - это категорически запрещено правилами самого конкурса", - добавляет она.

В каждой из стран-участников Евровидения время от времени происходят подобные неразберихи или скандалы.

"Но то, что произошло в этом году у нас, - это вообще самая абсурдная ситуация за все 16 лет участия Украины в этом конкурсе! Это превратилось в какой-то винегрет и непрофессиональный подход", - обращает внимание Яна Прядко.

Фото: “Сейчас мы наблюдаем просто абсурдную и непрофессиональную ситуацию с Нацотбором” - концертный директор (предоставлено автором/фотограф - Юлия Яницкая)

При этом Яна Прядко не берется прогнозировать, как на это отреагирует комитет Евровидения.

"Но можно сказать точно, что Нацотбор состоялся согласно всем условиям, честно и открыто. Проголосовало жюри, проголосовали зрители. Лично мне в этом году понравилась система голосования: с одного телефона можно было отправить только одну смс. Я специально отправляла смс два раза, и во второй раз мне пришел ответ о том, что с этого телефона уже был отправлен голос, и больше высылать нельзя, поэтому этот мой голос не может быть засчитан. Система работала абсолютно справедливо. А задействовать постфактум какие-то личные мнения и включать влияние на выбор людей – это категорически неправильно", - считает она.

“В Украине конкурс сильно политизирован”

Любую страну могут дисквалифицировать, если на Евровидение со сцены упоминают любых политиков, вспоминает Яна Прядко.

"Это правило конкурса, которое было прописано много лет назад. А у нас, наоборот, этот конкурс превращают в чистую политику. Из постов, которые были опубликованы в соцсетях, у меня сложилось впечатление, что артисты не знали условия договора, с ними этого не оговорили изначально, а потом еще и стали менять правила", - считает она.

Например, не все знают, что требования не менять номер и не импровизировать – это условие не НОТУ, а условие Евровидения.

"Уже на самом Евровидении под номер заранее выставляется свет, программируются камеры для телеверсии, и если что-то менять, то картинка будет уже не такой качественной. Двигаться хоть на сантиметр в сторону артисту нельзя. То же самое - и с правами на песню: абсолютно все артисты передают права на использование и издание песни рекордингу, который уже много лет работает с Евровидением. Так как конкурс делает трансляции в нескольких десятках стран, издает диски, DVD и такие правила устанавливают для всех стран и участников. Но у нас это правило тоже не было корректно озвучено. Артист может в этом не разбираться, но НОТУ должно было это заранее объяснить. Должны были детально расшифровать каждый пункт", - уверена Яна.

Фото: Голосование за участников проходило открыто, честно и прозрачно, считает Яна Прядко (eurovision.ua)

В этом году это было просто беспрецедентно, когда телеканал просто на ходу менял и придумывал все новые и новые правила конкурса, добавляет она:

"На мой взгляд, ни один адекватный профессиональный артист не согласится ехать вместо MARUV на Евровидение в єтом году. Соглашаться на это – совершенно неприемлемо. Это при том, что лично у меня в этом году не было никакого сомнения по поводу того, как проводился отбор, ведь он был действительно честным и прозрачным”.

По ее словам, после этого закрывать глаза на голоса людей и отменять результаты – это очень непрофессионально.

“Получается, что люди гривной проголосовали, а канал выбор людей ставит в ноль. Когда руководству не понравился выбор людей, и поэтому решили все быстро поменять – это, мягко говоря, ужасно", - добавляет Яна Прядко.

Мнение более ста тысяч людей против мнения пяти-десяти человек – это нонсенс, и так не должно быть, уверена она.

"То, что произошло в этом году - это самая большая дискредитация Украины, которую НОТУ может сам устроить. Стали даже звучать мнения-приколы в социальных сетях о том, что если нам не понравится выбор президента, то давайте отменим голоса", - добавляет концертный директор.

Напомним, ранее в НОТУ заявили, что Украина и вовсе может отказаться от участия в Евровидении в 2019 году.

Также стало известно, что KAZKA отказалась участвовать в Евровидении. Ранее аналогичное решение приняли и участницы известного украинского коллектива Freedom Jazz.

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