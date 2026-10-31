Чому на Геловін просять солодощі та вирізають гарбузи: що означають традиції свята

Що означає назва Геловін

Історія свята пов’язана з кельтським Савінем, який позначав завершення літа й початок темної пори року. Вірили, що в цей час душі померлих можуть приходити до живих.

Згодом до цих уявлень додалися християнські традиції: День Усіх Святих 1 листопада та поминання померлих 2 листопада (День усіх душ).

"Сама назва Геловін походить від All Hallows’ Eve, тобто "переддень Усіх Святих", - каже Анцибор.

Тому зводити зміст свята лише до нечистої сили, за її словами, неправильно: значна частина його символів пов’язана з уявленнями про померлих.

Чому ліхтар вирізають із гарбуза

Звичай пов’язують із легендою про скнару Джека, якого після смерті не прийняли ні до раю, ні до пекла. Він блукав світом із жаринкою, яку чорт поклав йому у знак відмови, а той поклав у порожню ріпу.

"В Ірландії ліхтарі вирізали з ріпи, в Америці їх замінив гарбуз", - розповідає фольклористка.

Отже, звичний гарбузовий ліхтар - пізніша форма цього символу.

Як з’явилося "солодощі або збитки"

Анцибор пояснює традицію ходити по частування через два звичаї. Один із них - соулінг: діти та жебраки обходили оселі, співали й обіцяли молитися за померлих.

"За це вони отримували поминальне печиво, яке називається соулкейки", - зазначає вона.

Інший звичай - це нічні бешкети. Молодь могла знімати ворота, випускати худобу чи закидати воза на дах. Згодом в американському святкуванні збирання частувань перетворилося на знайоме trick-or-treating.

"Солодощі стали відкупом, щоб ватага не чіпала дім", - додала Дар’я.

Що спільного з українськими традиціями

Маски та ряджені нагадують Маланку, ходіння по частування, колядування й щедрування, а вуличні збитки - звичаї на Андрія.

За словами Анцибор, схожість є й у ворожіннях: для них використовували віск, дзеркала, яблука та горіхи.

Однак називати Маланку "українським Геловіном" вона не радить.

"Геловін має схожі елементи з різними зимовими українськими святами, і жодне з них окремо не є його "українською версією". Це просто давні ритуали, які були подібними у різних куточках світу, бо мали подібну логіку", - підсумовує наукова редакторка.

Що відомо про проєкт "Витоки"

"Витоки" - проєкт лабораторії суспільних практик Zagoriy Foundation, який досліджує традиції минулого та їхнє місце в сучасному житті.

Разом із Фундацією Катерини Осадчої та видавництвом Stretovych команда створила книгу "Родинне Різдво для всіх". Її науковою редакторкою стала фольклористка й антропологиня Дар’я Анцибор.

Видання містить розповіді про різдвяні звичаї, сценарії святкування та QR-коди з колядками й майстер-класами. Вихід у книгарнях запланований на 20 листопада.