Як носити модні палаццо й не виглядати безформно: стилістка Олена Шевченко дала пораду

Головний секрет палаццо: звідки починається ширина

Якщо широкі штани тобі не подобаються на собі, це ще не означає, що вони тобі не пасують. Річ може бути в крої.

Моделі, які різко розширюються вже від талії, створюють додатковий об'єм у зоні живота та стегон. Через це пропорції можуть здаватися менш виразними, а силует - масивнішим.

Краще звернути увагу на палаццо, які чітко сидять на талії, повторюють лінію сідниць і верхньої частини стегон, а від найширшої точки стегна спадають рівно вниз.

Такий крій допомагає збалансувати пропорції, візуально подовжити ноги й підкреслити природні лінії фігури. Штани залишаються широкими, але не створюють враження зайвої тканини навколо тіла.

Який колір штанів обрати, щоб силует здавався стрункішим

Колір теж впливає на загальне враження від образу, хоча сам по собі не здатен змінити посадку чи крій.

Чорний, темно-синій і графітовий. Універсальні варіанти, які легко поєднувати з різним верхом. Особливо ефектно виглядають у моделях із довгими прямими штанинами.

Шоколадний і темно-оливковий. Стильна альтернатива чорному, якщо хочеться додати образу глибини, але відійти від звичних кольорів.

Бежевий, молочний і світло-сірий. Чудово підходять для світлих образів. Важливо лише уважно поставитися до тканини: надто тонкий матеріал може просвічуватися або підкреслювати складки.

Монохромні поєднання. Штани й верх близьких відтінків створюють безперервну вертикаль, завдяки якій силует може здаватися довшим.

Не варто відмовлятися від світлих палаццо лише через страх додати об'єму. Набагато важливіше, як вони сидять на талії та стегнах і чи зберігають форму під час руху.

Ще три деталі, які вирішують усе

Висока посадка.

Штани на талії допомагають візуально змістити акцент угору й зробити ноги довшими. Головне, щоб пояс не врізався в живіт і не утворював складок.

Щільність тканини.

Надто тонкий і м'який матеріал може облягати тіло там, де цього не хочеться, або збиратися в непривабливі складки. Тканина, яка тримає форму й водночас красиво рухається, зазвичай краще підходить для палаццо.

Правильна довжина.

Занадто короткі широкі штани можуть візуально вкорочувати ноги, а надмірно довгі - збиратися біля взуття. Ідеально, коли штанини красиво спадають і не утворюють великої гармошки внизу. Якщо носиш палаццо з підборами, приміряй їх саме з тим взуттям, під яке плануєш образ.

І ще один нюанс: якщо штани мають складки спереду, кишені або защипи, перевір, чи не розходяться вони під час руху. Це допоможе зрозуміти, чи справді модель добре сидить.

Головне правило: не потрібно ховати фігуру під зайвими шарами тканини або відмовлятися від трендів через невдалу примірку. Вдало підібрані палаццо мають не маскувати тіло, а працювати з його природними пропорціями. Іноді достатньо змінити крій, щоб ті самі широкі штани виглядали зовсім інакше.