Как носить модные палаццо и не выглядеть бесформенно: стилистка Елена Шевченко дала совет

Главный секрет палацца: откуда начинается ширина

Если широкие штаны тебе не нравятся на себе, это еще не значит, что они тебе не подходят. Вещь может быть в крое.

Модели, резко расширяющиеся уже от талии, создают дополнительный объем в зоне живота и бедер. Поэтому пропорции могут казаться менее выразительными, а силуэт - более массивным.

Лучше обратить внимание на палаццо, четко сидящие на талии, повторяющие линию ягодиц и верхней части бедер, а от самой широкой точки бедра спадают ровно вниз.

Такой крой помогает сбалансировать пропорции, зрительно удлинить ноги и подчеркнуть естественные линии фигуры. Брюки остаются широкими, но не создают впечатление излишней ткани вокруг тела.

Какой цвет брюк выбрать, чтобы силуэт казался стройнее

Цвет тоже влияет на общее впечатление от образа, хотя сам по себе не способен сменить посадку или покрой.

Черный, темно-синий и графитовый. Универсальные варианты, которые легко сочетать с разным верхом. Особенно эффектно смотрятся в моделях с длинными прямыми штанинами.

Шоколадный и темно-оливковый. Стильная альтернатива черному, если хочется добавить образ глубины, но отойти от привычных цветов.

Бежевый, молочный и светло-серый. Прекрасно подходят для светлых образов. Важно лишь внимательно отнестись к ткани: слишком тонкий материал может просвечиваться или подчеркивать складки.

Монохромные сочетания. Брюки и верх близких оттенков создают непрерывную вертикаль, благодаря которой силуэт может казаться длиннее.

Не стоит отказываться от светлых палаццо лишь из-за страха прибавить объема. Гораздо важнее, как они сидят на талии и бедрах и сохраняют ли форму во время движения.

Еще три детали, которые решают все

Высокая посадка.

Брюки на талии помогают зрительно сместить акцент вверх и сделать ноги длиннее. Главное, чтобы пояс не врезался в живот и не образовывал складки.

Плотность ткани.

Слишком тонкий и мягкий материал может облегать тело там, где этого не хочется или собираться в неприглядные складки. Ткань, которая держит форму и одновременно красиво двигается, обычно лучше подходит для палаццо.

Правильная длина.

Слишком короткие широкие брюки могут зрительно укорачивать ноги, а чрезмерно длинные - собираться у обуви. Идеально, когда штанины красиво спадают и не образуют большой гармошки внизу. Если носишь палаццо с каблуками, примеряй их именно с той обувью, под которую планируешь образ.

И еще один нюанс: если брюки имеют складки спереди, карманы или защипы, проверь, не расходятся ли они во время движения. Это поможет понять, действительно ли модель "сидит".

Главное правило: не нужно прятать фигуру под лишними слоями ткани или отказываться от трендов из-за неудачной примерки. Удачно подобранные палаццо не должны маскировать тело, а работать с его естественными пропорциями. Иногда достаточно изменить крой, чтобы те самые широкие штаны выглядели совсем иначе.