Нова зачіска без стрижки: 7 простих способів освіжити образ за 10 хвилин

Змініть проділ - це найпростіший спосіб

Перший і найбільш бюджетний варіант - просто змінити проділ. Якщо ви роками носите волосся посередині, спробуйте зробити його збоку. А якщо звикли до бічного проділу - поверніться до центрального.

На перший погляд - дрібниця, але вона змінює те, як лежить волосся біля обличчя, і може створити зовсім інше враження від зачіски.

Якщо волосся не хоче вкладатися у новому напрямку, злегка змочіть корені, сформуйте проділ і просушіть їх феном. Після цього волосся краще "запам’ятає" нову форму.

Ще один варіант - зробити проділ не ідеально рівним, а трохи зміщеним. Така деталь додає зачісці невимушеності й не потребує жодних додаткових засобів.

Додайте текстуру або змініть звичну зачіску

Якщо ви зазвичай носите пряме волосся, спробуйте легкі хвилі. Для цього не обов’язково щоразу використовувати плойку - можна зробити локони без нагрівання, наприклад заплести злегка вологе волосся в коси перед сном.

Власницям хвилястого або кучерявого волосся, навпаки, можна спробувати гладку укладку. Навіть зміна текстури вже створює відчуття нового образу.

Ще один простий прийом - змінити форму хвоста. Високий хвіст створює зовсім інший ефект, ніж низький і гладкий. А якщо обгорнути гумку тонким пасмом волосся, зачіска одразу виглядатиме акуратніше.

Не менш універсальний варіант - пучок. Він може бути гладким і зібраним або навмисно недбалим, із кількома пасмами біля обличчя.

Спробуйте аксесуари

Якщо хочеться змінити образ буквально за кілька хвилин, допоможуть аксесуари.

Велику заколку, крабик, стрічку, обруч або декоративну шпильку можна використати навіть із найпростішою зачіскою. Наприклад, звичайний низький хвіст із великою заколкою виглядатиме зовсім інакше, ніж той самий хвіст із непомітною гумкою.

Причому необов'язково купувати багато речей. Один якісний аксесуар може працювати одразу з кількома зачісками.

Волосся другого дня теж можна перетворити на зачіску

Якщо немає часу мити голову, не обов’язково намагатися зробити вигляд, ніби волосся щойно вимите.

Сухий шампунь можна нанести на корені, залишити на кілька хвилин, а потім добре розподілити. Після цього волосся зручно зібрати у хвіст, косу або пучок.

Але є ще простіший варіант: зробити саме "зачіску другого дня". Низький гладкий хвіст або недбалий пучок часто виглядають краще, коли волосся вже має трохи текстури.

Що можна зробити за 10 хвилин

Якщо хочеться швидкого результату, ось кілька варіантів:

змінити проділ і додати об’єму біля коренів;

зробити легкі хвилі без нагрівання;

зібрати волосся у високий або низький хвіст;

замінити хвіст на пучок;

додати стрічку, крабик або велику заколку;

укласти кінчики всередину або назовні;

використати сухий шампунь і зробити акуратну зачіску на другий день.

І головне - для такого оновлення не потрібні кардинальні зміни. Іноді достатньо змінити одну звичну деталь, щоб волосся знову не здавалося нудним.

Тож перш ніж записуватися на стрижку або купувати новий колір волосся, спробуйте спочатку змінити те, що вже маєте. Новий проділ, інша форма хвоста або один аксесуар можуть дати саме той ефект "нової зачіски", якого хотілося.