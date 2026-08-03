На ретро-фото українського весілля помітили деталь, яка руйнує радянський міф: про що мова

Подивіться уважно на ці фотографії. Вони зроблені не в етнографічному музеї й не під час фольклорного фестивалю. Це, як стверджується у Telegram-каналі "Все проУкраїнське", реальні весілля з українських сіл Середньої Наддніпрянщини, зняті у 1950–1970-х роках.

І деталь, яка одразу впадає в очі, руйнує те, що десятиліттями нав'язувала радянська пропаганда.

На світлинах - свашки у традиційному українському строї. Вишиванки, квітчасті спідниці, намисто в кілька рядів. А на головах - очіпки, поверх яких пов'язана хустка. Саме так, як вимагав народний звичай.

Що це означає насправді

Радянська влада десятиліттями переконувала, що народна культура це "пережиток минулого, який давно відійшов у небуття". Натомість ці фото свідчать про інше.

"Для старшого покоління це був не театральний костюм і не фольклор, а живе продовження родинної традиції, яку вони успадкували від своїх матерів і бабусь", - йдеться у дописі.

Українська традиція не зникла. Вона просто жила там, де її не шукали. У селах, на весіллях, у повсякденному житті звичайних людей все це було навіть в ті часи й під тиском.

Радянська влада активно витісняла народну культуру. Попри заборони, тиск та десятиліття пропаганди жінки все одно вдягали очіпки на весілля своїх дітей.

"Ці світлини - ще один доказ того, що справжній український стрій був невід'ємною частиною життя наших предків не лише сто років тому, а й у другій половині ХХ століття", - зазначено в дописі.

Що таке очіпок

Очіпок - традиційний головний убір заміжньої української жінки. Він щільно облягав голову і носився під хусткою. Залежно від регіону мав різну форму і оздоблення. На фото можна побачити два різновиди: полтавський очіпок-кораблик (витягнутий угору, прикрашений вишивкою) і черкаський (округлий, густо вкритий кольоровими квітами).