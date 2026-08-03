На ретро-фото украинской свадьбы заметили деталь, которая разрушает советский миф: о чем речь

Внимательно посмотрите на эти фотографии. Они сделаны не в этнографическом музее и во время фольклорного фестиваля. Это, как утверждается в Telegram-канале "Все проУкраїнське", реальные свадьбы из украинских сел Среднего Приднепровья, снятые в 1950-1970-х годах.

И сразу бросающаяся в глаза деталь разрушает то, что десятилетиями навязывала советская пропаганда.

На фотографиях - свашки в традиционном украинском костюме. Вышиванки, цветастые юбки, бусы в несколько рядов. А на головах - чепцы, поверх которых связан платок. Именно так, как потребовал народный обычай.

Что это значит на самом деле

Советские власти десятилетиями убеждали, что народная культура это "пережиток прошлого, давно ушедшего в небытие". Эти фото свидетельствуют о другом.

"Для старшего поколения это был не театральный костюм и не фольклор, а живое продолжение семейной традиции, которую они унаследовали от своих матерей и бабушек", - говорится в сообщении.

Украинская традиция не исчезла. Она просто жила там, где ее не искали. В селах, на свадьбах, в повседневной жизни обычных людей все это было даже в те времена и под давлением.

Советская власть активно вытесняла народную культуру. Несмотря на запреты, давление и десятилетия пропаганды, женщины все равно одевали очепки на свадьбу своих детей.

"Эти фотографии - еще одно доказательство того, что настоящий украинский строй был неотъемлемой частью жизни наших предков не только сто лет назад, но и во второй половине ХХ века", - говорится в сообщении.

Что такое чепец (очіпок)

Чепец - традиционный головной убор замужней украинской женщины. Он плотно облегал голову и носился под платком. В зависимости от региона имел разную форму и отделку. На фото можно увидеть две разновидности: полтавский чепец-кораблик (вытянутый вверх, украшенный вышивкой) и черкасский (округлый, густо покрытый цветными цветами).