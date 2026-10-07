Шоколадний і молочний, бордовий та сірий: Андре Тан показав трендові поєднання кольорів

Шоколадний і молочний

Перше поєднання, яке радить дизайнер, - шоколадний та молочний відтінки. Наприклад, коричневі брюки можна поєднати зі світлим светром.

Така комбінація має м'який і стриманий вигляд. Вона дозволяє створити виразний образ без надмірної демонстративності та великої кількості деталей.

Шоколадний відтінок додає глибини, а молочний робить комплект світлішим і візуально легшим. Таке поєднання можна використовувати не лише для особливих випадків, а й у повсякденних образах.

Сірий і бордовий

Другий варіант - сірий у поєднанні з бордовим. Андре Тан пропонує взяти за основу сірий костюм, а бордовий додати як акцент - наприклад, за допомогою сумки або взуття.

У цьому випадку не обов'язково використовувати багато яскравих речей. Достатньо одного насиченого елемента, який привертатиме увагу та додаватиме образу виразності.

Сірий залишається нейтральною основою, а бордовий створює контраст і робить комплект цікавішим.

Темно-синій і кремовий

Третє поєднання - темно-синій та кремовий. За словами дизайнера, це спокійна комбінація, яку легко адаптувати для повсякденного гардероба.

Наприклад, темно-синій трикотаж можна носити зі світлими брюками. Також ці кольори можна використовувати у костюмах, сорочках, верхньому одязі чи аксесуарах

Перевага такої гами в тому, що вона не виглядає надто складною, але водночас може створити зібраний і акуратний образ.

Оливковий і пісочний

Четвертий варіант - оливковий та пісочний. Особливо цікаво ця комбінація може виглядати, якщо в одному образі поєднати різні фактури.

Андре Тан наводить приклад із гладкою сорочкою, щільними брюками та замшевою сумкою. Різниця між фактурами додає образу об'єму та робить його візуально цікавішим навіть без великої кількості декоративних деталей.

Оливковий і пісочний належать до досить спокійної природної гами, тому їх можна комбінувати між собою без надмірної яскравості.

Чорний і вершково-жовтий

П'яте поєднання - чорний і вершково-жовтий. Тут дизайнер радить не переборщувати з жовтим: достатньо одного елемента, який стане світлим акцентом в образі.

Наприклад, це може бути светр, сумка, взуття або інша помітна деталь. За задумом, такий відтінок має додати образу світла, а не перетворити його на монохромний жовтий комплект.

Колір - не єдине, що має значення

Окремо Андре Тан звернув увагу на важливий нюанс: правильна колірна гама сама по собі не зробить образ вдалим. Навіть дороге або модне поєднання не працюватиме, якщо одяг погано сидить на фігурі чи має помітні дефекти.

Тому під час складання образу варто звертати увагу не лише на відтінки, а й на посадку речей, їхній стан, поєднання фактур та загальну акуратність комплекту.

Отже, для ефектного образу необов'язково купувати найдорожчі речі. Як радить дизайнер, іноді достатньо правильно підібрати кольори та подбати про те, щоб кожна річ добре сиділа й гармонійно поєднувалася з іншими.