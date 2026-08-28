Спортивний костюм за 5000 грн, а вигляд на 500: стиліст розкрила секрети "дорогого" образу

Почніть із тканини

Перше, що варто перевірити перед покупкою - склад і якість тканини. Хороший базовий варіант для спортивного костюма - приблизно 80% бавовни та 20% поліестеру. Бавовна відповідає за приємні відчуття та дихаючі властивості, а поліестер допомагає тканині краще тримати форму та бути більш стійкою до зношування.

Але сам склад - ще не гарантія якості. Якщо на етикетці бачите слово "пеньє" (пенье) - це хороший знак. Так називають якісну пряжу з довгих волокон бавовни. Вона має гладшу поверхню та краще протистоїть утворенню кошлатання.

Існує кілька різновидів пряжі. Ring - середній за якістю варіант, а open-end - більш бюджетна технологія. Тому два костюми з однаковим складом на етикетці можуть виглядати та носитися зовсім по-різному.

Зверніть увагу і на внутрішню сторону тканини. Футер-петля без начосу добре підходить для весни та осені. А ось футер із начосом тепліший, тому його варто залишити для холодної осені та зими.

Посадка вирішує все

Навіть найдорожча тканина не врятує костюм, якщо штани сидять неправильно.

У хороших спортивних штанах тканина має гладко лежати на стегнах, без зайвих складок і натягу. Від найширшої точки стегон матеріал повинен вільно спадати вниз.

Окремо перевірте кишені. Якщо вони розходяться, натягуються або утворюють помітні горизонтальні складки, штани вам, найімовірніше, замалі або просто мають невдалий крій.

Не менш важливо правильно вибрати об'єм верхньої частини костюма. Для вільної кофти можна скористатися простим правилом долоні: між тілом і тканиною має вільно проходити долоня. Тобто річ не повинна обтягувати, але й перетворюватися на безформний "парашут" теж не має.

Якщо модель задумана як необ'ємна, вона, навпаки, повинна чітко сидіти по фігурі. Найгірший варіант - коли річ ніби не є ані оверсайзом, ані приталеною.

Не носіть костюм комплектом

Одна з головних помилок - сприймати спортивний костюм виключно як готовий комплект із кофти та штанів.

Набагато сучасніше працює гра з формами. Наприклад, світшот-поло можна носити з прямими штанами або палацо. Олімпійка добре виглядає з більш спокійним низом, а приталений half-zip можна поєднувати з широкими штанами.

Ще один варіант - кроп-світшот зі штанами палацо або прямого крою. А класичний світшот чи модель із V-подібним вирізом легко стилізувати з базовими прямими штанами.

Цікаво виглядає і укорочене поло зі штанами кльош - такий комплект візуально витягує силует і виглядає значно цікавіше за звичайний спортивний костюм.

Дорогий вигляд у деталях

Якщо хочете, щоб спортивний образ виглядав дорожче, придивіться до фурнітури.

Велике контрастне лого на олімпійці часто робить річ більш спортивною та масивною. Натомість мінімалістична модель без логотипу або з маленьким непомітним лого виглядатиме універсальніше.

Блискавки, кнопки та інша фурнітура також не повинні перетягувати на себе увагу. Добре, коли вони підібрані в колір тканини.

А ще дуже простий спосіб зробити спортивний костюм більш "зібраним" - додати правильний верхній шар. Під світшот із V-подібним вирізом можна вдягнути базову футболку, а під кроп-світшот - класичну сорочку. Так образ одразу набуває більш продуманого вигляду.

І не обов'язково завершувати такий комплект спортивним взуттям. Якщо ситуація дозволяє, кросівки можна замінити на лофери або човники. Саме контраст спортивного одягу з класичним взуттям часто робить образ цікавішим.

Те саме стосується сумки. Замість звичного рюкзака спробуйте місткий шопер, сумку East-West або акуратну кросбоді.

Як правильно ств"дорогий" спортивний образ (фото: instagram.com/purpur.stylist)

У результаті спортивний костюм перестає виглядати як одяг "тільки до магазину".

Він стає частиною продуманого повсякденного образу - і саме в цьому полягає секрет того самого сучасного "спорт-шику".